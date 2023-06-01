AMD OverDrive — программа для разгона и тонкой настройки параметров работы центральных процессоров производства AMD. При помощи данной бесплатной утилиты пользователь сможет изменить практически все редактируемые параметры ЦП для увеличения его производительности и/или оптимизации его работы для выполнения конкретных задач.

Важно! Программа AMD OverDrive больше не поддерживается разработчиком.

Программа AMD OverDrive работает в ОС Windows XP и выше, и только на компьютерах с подходящей конфигурацией (если программа не запускается, скорее всего, ПК не соответствует требованиям). Русский язык в приложении не предусмотрен.

Как пользоваться AMD OverDrive?

Программу AMD OverDrive, в первую очередь, следует рассматривать в качестве профессионального софта для управления работой центрального процессора. Связано это с тем, что данное приложение позволяет регулировать широкий спектр параметров функционирования ЦП, и неосторожные действия могут привести к различным негативным последствиям.

AMD OverDrive могут использовать и новички, для чего в программе предусмотрены пресеты (готовые профили настроек, заданные разработчиком), при помощи которых процессор можно быстро переводить из одного режима работы в другой в зависимости от потребностей пользователя.

Если говорить обобщенно, программа AMD OverDrive имеет следующий основной функционал:

Регулировка производительности ЦП. Новички могут выбрать один из готовых пресетов для увеличения скорости обработки процессором данных, например, в играх. Опытные же пользователи смогут более точно настроить параметры ЦП, некоторые из которых придется задействовать/разблокировать из системного меню BIOS в соответствии с инструкциями в программе.

Увеличение тактовой частоты. Значение тактовой частоты процессора в значительной степени определяет его производительность. И программа AMD OverDrive позволяет увеличить (разогнать) или понизить (для уменьшения энергопотребления) тактовую частоту ЦП в зависимости от целей пользователя. Здесь также предусмотрены пресеты для неопытных пользователей, а также имеется возможность включения функции автоматической регулировки тактовой частоты в зависимости от текущей нагрузки на ЦП.

Регулировка скорости вращения кулеров. При необходимости повысить эффективность системы охлаждения пользователь может увеличить скорость вращения вентилятора. Программа AMD OverDrive при задействовании соответствующей функции может выполнять эту задачу (понижать или увеличивать скорость вращения кулера) в автоматическом режиме.

Тестирование производительности и мониторинг ресурсов ПК. Из утилиты AMD OverDrive могут быть запущены различные методы тестирования процессора, что помогает пользователю определять его производительность прямо в программе без необходимости запуска сторонних приложений с целью нагрузки ЦП.

AMD OverDrive для профессионалов

Что примерно оценить профессиональный функционал утилиты AMD OverDrive, достаточно рассмотреть некоторые параметры ЦП, с которыми работает программа. Например:

Частота и пропускная способность (битрейт) HyperTransport. Это значение тактовой частоты работы шины между ЦП и северным мостом материнской платы.

Частота работы, битрейт и напряжение самого северного моста.

Значение частот и подаваемое напряжение на каждое отдельное ядро многоядерных процессоров.

Частота работы памяти и параметры тайминга.

И другие.

Следует отметить, что при помощи AMD OverDrive работу некоторых моделей процессоров AMD можно запустить в экстремальном режиме, увеличив производительность на 30-50% . Однако для работы ЦП в таком режиме требуется высокомощная система охлаждения, нереализуемая в домашних условиях.