AMD Driver Autodetect — программа для автоматического определения модели видеокарты семейства AMD для последующего скачивания и установки драйвера устройства. Это бесплатная утилита, предназначенная исключительно для владельцев графических адаптеров AMD всей линейки Radeon (как дискретные, так и встроенные видеоадаптеры).

Программа AMD Driver Autodetect работает в операционных системах Windows 7, 8 и 10 (32 / 64 бит). Интерфейс имеет поддержку русского языка.

Зачем нужна программа AMD Driver Autodetect?

Утилита AMD Driver Autodetect имеет одно единственное предназначение — помощь владельцам видеокарт AMD в установке программного обеспечения устройств. Программа поддерживает все 3 типа графических адаптеров:

Дискретные видеокарты, подключаемые как внешние устройства к материнским платам стационарных компьютеров. Поддерживаемые модели: AMD Radeon HD, R5/R7/R9 Series, 400/500/600 Series, 5000M/5500/5700 Series и 2nd generation Vega. Мобильные видеокарты, которыми оснащаются ноутбуки (все модели). А также интегрированные графические ускорители, являющиеся частью процессоров AMD (т.е. встроенные видеокарты). Поддерживаемые модели: FirePro APU, Opteron, C/E-Series, Sempron, Athlon/Athlon PRO, FX-Series, PRO A-Series, Ryzen/Ryzen PRO.

функции AMD Driver Autodetect

Программа AMD Driver Autodetect имеет 3 основные функции:

Определение модели графического адаптера и версии операционной системы Windows.

Поиск подходящего драйвера видеокарты с учетом версии ОС Windows.

Скачивание и установка драйвера, а также (если требуется пользователю) — дополнительного программного обеспечения AMD.

Как пользоваться AMD Driver Autodetect?

Утилита AMD Driver Autodetect достаточно проста в использовании:

Сразу после установки AMD Driver Autodetect начнет сканирование компьютера с целью определения модели видеокарты и версии ОС Windows. Далее программа выведет на экран текущую версию драйвера (если установлен на компьютере), а также предложит установить актуальную его версию отдельно либо совместно с дополнительным ПО от AMD (по желанию пользователя). Последний вариант может быть интересен любителям компьютерных игр. Утилита установит на компьютер специальную версию драйвера и вспомогательного программного обеспечение, которое поможет увеличить производительность компьютерных игр при их запуске на имеющейся в распоряжении пользователя модели видеокарты.

После выбора одного из двух вариантов драйвера утилита AMD Driver Autodetect приступ к скачиванию необходимых файлов и последующей их установки в автоматическом режиме — пользователю останется лишь дождаться окончания процесса.