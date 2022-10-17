AMD Auto-Detect and Install Tool — программа для автоматического скачивания и установки драйверов интегрированных и дискретных видеокарт, а также чипсетов производства AMD. Утилита распространяется бесплатно. Предназначена для компьютеров под управлением 64-битных версий Windows 10 (сборка 21H2 или выше) и 11 (сборка 1809 или выше).

Зачем нужна программа AMD Auto-Detect and Install Tool?

Утилита AMD Auto-Detect and Install Tool призвана облегчить пользователю задачу по поиску, скачиванию и установке/обновлению драйверов для видеокарт и чипсетов производства AMD. В первом случае речь идет, как об интегрированных (являющихся частью центрального процессора), так и дискретных (подключающихся к материнской плате либо встроенных в нее, если это игровой ноутбук) графических адаптерах. Касательно чипсетов (наборов микросхем), речь идет о таких встроенных в материнскую плату устройствах, как:

Контроллер питания процессора.

Шина ввода-вывода периферийных устройств (PCI-контроллер).

Интерфейс ввода-вывода прямого управления (GPIO-контроллер).

Подсистема защищенной среды выполнения (PSP).

Последовательный протокол обмена данными для устройств питания (SMBus).

Таким образом, при помощи программы AMD Auto-Detect and Install Tool можно установить практически все необходимые драйверы для нормальной работы компьютера, в котором присутствуют те или иные устройства производства AMD. Отметим, что утилита осуществляет скачивание программного обеспечения с официальных серверов AMD.

Как пользоваться программой AMD Auto-Detect and Install Tool?

Утилита AMD Auto-Detect and Install Tool предельно проста в использовании. По сути, от пользователя лишь требуется установить и запустить ее. Программа отсканирует компьютер на наличие поддерживаемых устройств AMD. Сначала предложит установку драйверов от видеокарты, затем от чипсета. Пользователю нужно лишь нажимать кнопку «Установить»/«Install» после того, как утилита предложит установку или обновление драйверов.