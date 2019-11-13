AllDup — простая и удобная утилита для поиска и удаления дубликатов файлов на компьютере. Программа использует специальный алгоритм, который был разработан для данного ПО. Благодаря этому, софт находит дубликаты файлов — текстовые документы, музыка, видеоролики, графические изображения — быстрее, чем аналогичные решения от других разработчиков.

Пользователи могут задать папки или диски для выполнения процесса анализа. Встроенная в AllDup поисковая система обрабатывает гигабайты информации на HDD или SSD за считанные секунды. Для фильтрации информации, утилита использует следующие критерии: расширение файла, название, содержимое файла, дата создания и последнего изменения, месторасположение, дополнительные атрибуты.

После того, как софт обнаружит дубликаты, каждый файл можно открыть и просмотреть, чтобы случайно не удалить важный документ. Файлы, которые просто занимают свободное пространство на диске и никак не используются, можно сразу же удалить через интерфейс программы.

Загрузить и установить утилиту AllDup можно абсолютно бесплатно. Также пользователям доступна portable-версия ПО, которая не требует установки — достаточно просто распаковать архив с программой на ПК. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой AllDup?

Сразу после запуска утилиты AllDup откроется главное окно, где расположены основные функции. Параллельно откроется маленькое окно «Быстрый старт». Если вы не хотите разбираться во всех функциях, которые предоставляет ПО, нажмите воспользуйтесь инструментом быстрого старта.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Сначала выберите исходную папку — раздел, где программа будет искать дубликаты файлов. для этого отметьте галочкой папки или локальные диски в окне «Выберите диск/папку для поиска дубликатов». После этого нужно выбрать метод поиска данных. Для этого установите критерии: имя файла, расширение, размер, дата изменения, жесткая ссылка, похожая музыка, содержимое файла, похожие изображения.

Если вы отметили галочкой пункт «Содержимое файла», то в правом окне нужно указать метод сравнения, процент совпадения. Можно игнорировать следующие параметры: теги ID3 в файлах MP3, метаданные Exif в JPEG-изображениях, метаданные FLAC-файлов. Также, есть возможность установить размер блока буфера чтения. В разделе «Имя файла» выберите метод сравнения: сравнивать все символы в именах, сравнивать только символы в начале имен, игнорировать символы в конце имен (не забудьте указать число символов).

Можно указать символы и шаблоны в именах, которые программа AllDup будет игнорировать.

Также, есть возможность выбора алгоритма поиска совпадений.

Когда все необходимые параметры установлены — разделы и папки выбраны, критерии настроены — нажмите кнопку «Начните поиск» на панели «Быстрый старт». Начнется анализ системы. Он займет не более 30 секунд, благодаря специальным алгоритмам, которые использует программа для быстрого поиска совпадений.

По завершению процесса, откроется новое окно с результатами поиска: список всех файлов-дубликатов. Для предварительного просмотра изображений, выделите файл в списке. В правой части интерфейса откроется картинка: имя файла, разрешение, размер, папка (раздел, где расположен файл).

Чтобы удалить дубликаты или выполнить другие действия с этими файлами, отметьте нужные документы в списке, который расположен в левой части интерфейса. После этого нажмите кнопку «Операции с выбранными файлами» — она находится на верхней панели инструментов утилиты AllDup.

Откроется файловый менеджер. Здесь нужно выполнить следующие действия:

Выбрать, какие группы утилита будет обрабатывать: все группы (игнорируя все фильтры) или только группы, отображаемые фильтром. Можно отметить галочкой дополнительный пункт «Не обрабатывать группы где выбраны все файлы». Далее следует выбрать действие, которое должна выполнить утилита: удалить файлы (навсегда), удалить файлы в корзину (перед этим можно просмотреть свойства корзины), копировать файлы в определенную папку, переместить выбранные файлы в папку, переименовать файлы (для этого нужно указать новое имя). В разделе «Параметры» можно включить дополнительные опции: создать ярлыки файлов и жесткие ссылки, убрать файлы из результатов поиска, удалить группы с одним файлом и пустые папки после перемещения данных. Также можно отключить журнал действий.

Раздел «Папка» будет активен, если вы выберите функцию перемещения или копирования дубликатов файлов. Здесь нужно указать папку, в которую будут перемещены данные. Также можно создать подпапку (вторую папку, внутри основной). Для нее нужно указать формат названия.

