Alienware Command Center — фирменное программное обеспечение для настройки и управления периферией Alienware и Dell G-series, которое позволяет управлять производительностью системы, настраивать подсветку, создавать макросы и автоматически применять профили к конкретным играм.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Alienware Command Center

Интерактивная приборная панель для управления всей экосистемой

Главный экран программы адаптируется под текущий режим использования. В системном режиме на одной странице отображаются все подключенные устройства и показатели производительности. В игровом режиме добавляются данные о текущей частоте кадров, а также отображается игровая тема, примененная к системе и периферии. Здесь же можно быстро выбрать один из предустановленных режимов работы: Battery, Quiet, Balanced, Performance, Max, Overdrive или пользовательский.

Мониторинг производительности и температур в реальном времени

В разделе Performance отображаются текущие показатели загрузки системы. Можно переключаться между двумя вариантами: вид производительности показывает загрузку CPU, GPU, использование памяти и диска C, а тепловой вид — температуру CPU и GPU, а также скорость вращения вентиляторов. Это позволяет в любой момент оценить состояние системы без использования сторонних утилит.

Полный контроль над подсветкой AlienFX

В разделе AlienFX создаются и применяются световые темы для всех зон подсветки: корпуса компьютера, клавиатуры, мыши и других совместимых устройств. Можно выбрать отдельные зоны или все сразу, настроить цвет из палитры, а также выбрать эффекты: статичный цвет, дыхание, спектральная смена оттенков и другие. Для клавиатур доступно переназначение клавиш и настройка отдельных световых зон. Готовые темы сохраняются в профилях и могут автоматически применяться при запуске определенных игр.

Создание и управление макросами для игровой периферии

Встроенный редактор макросов позволяет записывать последовательности нажатий клавиш и кнопок мыши для клавиатур и мышей Alienware. Макросы можно создавать, редактировать, переключать и назначать на конкретные клавиши или кнопки. Готовые макросы сохраняются в темах и профилях, что позволяет быстро менять наборы команд под разные игры.

Библиотека игр с автоматическим применением профилей

Раздел Library сканирует компьютер на наличие установленных игр и отображает их в едином списке. Для каждой игры можно назначить индивидуальный профиль с уникальными настройками производительности, подсветки и макросов. При запуске игры Command Center автоматически применяет соответствующий профиль, а при выходе возвращает стандартные настройки. Библиотека поддерживает поиск, сортировку, фильтрацию и ручное добавление игр.

Расширенные настройки в разделе Fusion

В этом разделе собраны инструменты для тонкой настройки системы: управление разгоном, тепловыми профилями, питанием, аудио и звуковым детектором. Можно создавать и редактировать профили охлаждения, вручную настраивая кривые скорости вентиляторов, управлять схемами электропитания и настраивать аудиоэффекты. Функция Audio Recon помогает визуально определять направление звуков в игре.