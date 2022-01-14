AIO Boot — программа для создания мультизагрузочных USB-флешек с установщиками операционных систем и/или загрузочными программами. Утилита распространяется бесплатно и подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Программа имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа AIO Boot?

Программа AIO Boot используется для создания мультизагрузочных USB-флешек с целью последующей установки с них различных операционных систем и/или запуска загрузочных программ на компьютерах, не загружающихся вследствие выхода из строя установленной на нем ОС.

В качестве загрузчика AIO Boot по умолчанию использует Grub2. Grub2 — мощный загрузчик, который поддерживает как MBR, так и GPT-диски, а также загрузку как в Legacy BIOS, так и в UEFI. Кроме того, AIO Boot также поддерживает установку Grub4dos, rEFInd, Clover, Syslinux и Enoch Chameleon.

Утилита AIO Boot имеет поддержку установки операционных систем через сетевую загрузку. Для этого используется iPXE в качестве загрузчика и Tiny PXE Server для инициализации сервера PXE (HTTP и TFTP). Windows в этому случае будет загружаться через wimboot, а небольшие утилиты и программы DOS — через memdisk. AIO Boot использует FreeNFS для создания сервера NFS, что позволяет загружать их сети некоторые дистрибутивы Linux как, например, Ubuntu или Linux Mint.

AIO Boot поддерживает интеграцию нескольких операционных систем на одном USB-накопителе. Это наиболее важная особенность программы AIO Boot, позволяющая установить на один и тот же загрузочный диск несколько разных операционных систем (Windows, Linux, Android и др.), а также неограниченное число загрузочных программ.

Утилита поддерживает создание Windows VHD и файлов образов разделов (.PartIMG) для использования с Partition Image Mapper. Partition Image Mapper — это решение для создания загрузочного USB-устройства для FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и macOS без потери существующих данных на USB-накопителе.

Как пользоваться программой AIO Boot?

Первым делом пользователю предстоит подготовить диск к последующей работе над ним. Это процедура, помимо форматирования и создания разделов, также включает в себя установку на носитель самой программы AIO Boot, а также загрузчиков, дополнительных модулей и скриптов. Все, что требуется от пользователя — запустить скачанную с этой страницы программу «AIO Boot Extractor.exe», выбрать в ней диск для извлечения файлов и нажать кнопку «ОК» (см. скриншоты ниже).

Данный инструмент также предоставляет возможность отформатировать выбранный диск в FAT32 перед установкой и автоматически установить загрузчик. Если установить флажок на элементе «Автоматическая установка загрузчика», тогда на диск будут установлены загрузчики Grub2 и Clover.

При необходимости пользователь может дополнительно установить на диск загрузчики Grub4dos, Syslinux и Enoch Chameleon, что осуществляется отдельно из утилиты «AIOCreator» (появится на флешке по завершению предыдущего шага).

Отметим, что AIO Boot Extractor поддерживает разбитие съемных дисков (таких как USB и SD-карты) на несколько разделов либо с использованием только FAT32, либо с использованием как FAT32, так и NTFS/exFAT.

Дальнейшая работа с программой осуществляется из упомянутой выше утилиты AIOCreator.

Функции программы AIO Boot

В список функциональных возможностей программы AIO Boot входят:

Установка загрузчиков для Legacy-MBR: Grub2, Grub4dos, Syslinux и Clover [Legacy].

Установка загрузчиков для UEFI-GPT: Grub2, Clover [UEFI] и rEFInd.

Поддержка загрузки в устаревшем режиме для жестких дисков, использующих GPT.

Возможность создания на диске нескольких разделов, включая скрытый.

Поддержка горячих клавиш для загрузчиков Grub2.

Поддерживаются несколько наборов установочных файлов Windows — XP, 2000, 2003, Vista, WIndows 7, Server 2008, Windows 8, Server 2012, как 32-х, так и 64-разрядных версий. Поддерживаются режимы BIOS и (U) EFI.

Поддержка восстановления загрузчика Windows как для режима Legacy, так и для режима UEFI.

Поддержка установки Windows 7 таким образом, чтобы при подключении флешки к USB-порту 3.0, компьютер воспринимал ее в качестве оптического диска. Это поможет устранить ошибку вида: «Отсутствует необходимый драйвер устройства привода CD/DVD. Если у вас есть дискета с драйверами, CD, DVD или USB-накопитель, вставьте ее сейчас».

Поддержка редактирования и удаления загрузочных меню (кроме пакетов Windows).

Автоматическое определение программ DOS для интеграции.

Возможность обхода безопасной загрузки в режиме UEFI через Shimx64.efi. Если на компьютере есть раздел безопасной загрузки, его следует включить, затем загрузить «/EFI/Boot/shimx64.efi».