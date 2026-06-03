Aegisub — редактор субтитров с открытым исходным кодом, предназначенный для создания и редактирования субтитров в форматах ASS, SSA, SRT.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Aegisub