Aegisub — редактор субтитров с открытым исходным кодом, предназначенный для создания и редактирования субтитров в форматах ASS, SSA, SRT.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы Aegisub
- Точная синхронизация субтитров с аудиодорожкой. Программа загружает аудио в форматах WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC и других, отображая звук в виде спектрограммы. Пользователь может выделять на звуковой волне участки речи и проставлять временные метки вручную или в режиме реального времени. Горячие клавиши позволяют быстро корректировать начало и конец каждой реплики без переключения между мышью и клавиатурой.
- Поддержка большинства форматов видео и субтитров для работы с любыми источниками. Редактор открывает видеофайлы AVI, MKV, MP4, MPEG, VOB и другие. Субтитры сохраняются в SRT, ASS, SSA, SUB, XSS, PSB и форматированный TXT. Расширенный формат ASS поддерживает позиционирование текста в любой точке экрана, изменение цвета, размера шрифта, поворот, прозрачность, анимацию движущегося текста и наложение поверх видео с произвольным оформлением.
- Создание сложных караоке-эффектов с покадровой привязкой к звуку. Для каждой слога или звука можно задать время начала и конца свечения, цвет, появление волны или другие визуальные эффекты. Программа позволяет разбивать текст на отдельные символы и синхронизировать их с нотами или ударными. Готовый караоке-файл воспроизводится поверх видео, автоматически выделяя текущий слог по мере пения. Эта функция широко используется фансаберами для музыкальных клипов и аниме-заставок.
- Автоматизация повторяющихся операций через скрипты на Lua. Пользователь может писать собственные скрипты для массовой обработки субтитров: автоматического разбиения длинных строк, переноса времени, перевода в другой формат или создания шаблонов оформления. Все действия сохраняются в истории, и к любому предыдущему состоянию можно вернуться, даже если прошло много правок. Автоматическое сохранение проекта предотвращает потерю данных при сбоях.
- Встроенная проверка орфографии и ассистент перевода для работы с несколькими языками. Редактор проверяет текст субтитров на ошибки, подчеркивая незнакомые слова, и предлагает варианты исправления из словаря. Ассистент перевода позволяет загрузить перевод иностранных субтитров и параллельно править оригинал и перевод, подсвечивая несоответствия длины строк. Программа поддерживает кодировки UTF-7, UTF-8, UTF-16, что гарантирует корректное отображение символов на любом языке, включая японский, китайский и арабский.