SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Aegisub

Aegisub

Программа для работы с субтитрами

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Актуальная версия 3.4.2
Скачать 47 MB
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История изменений

Версия 3.4.2

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