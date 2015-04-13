SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Acrobat XI Standard

В данном списке представлены программы для замены Adobe Acrobat XI Standard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Acrobat XI Standard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
PDFsam
PDFsam

Версия 6.0.6

Программа для редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
CutePDF Professional
CutePDF Professional

Версия 4.0.1.4

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDFCreator
PDFCreator

Версия 5.1.1

Конвертер в PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PDFChef
PDFChef

Версия 22.2.0

Программа для открытия, создания и редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Версия 8.1.6

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Architect
PDF Architect

Версия 8.0.56

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Master PDF Editor
Master PDF Editor

Версия 5.1.68

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nitro Pro
Nitro Pro

Версия 9.5.2.29

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Оценок пока нет