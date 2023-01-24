ADATA SSD Toolbox — программа для настройки, обслуживания, диагностики и получения сведений о твердотельных SSD-накопителях производства ADATA. Утилита распространяется бесплатно, подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит), интерфейс имеет неполный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа ADATA SSD Toolbox?

Программа ADATA SSD Toolbox создана для владельцев твердотельных накопителей (SSD-дисков/винчестеров) и нужна, в первую очередь, для отслеживания технического состояния устройства с целью определения остаточного срока его эксплуатации. Утилита имеет и другие не менее полезные функции — диагностика SSD на предмет ошибок, оптимизация операционной системы для увеличения быстродействия накопителя и другие.

Утилита ADATA SSD Toolbox работает только с SSD-дисками производства компании ADATA. Но некоторые модели устройств поддерживаются только частично. Полностью же поддерживаются диски модельного ряда:

Ultimate SU 700/800/900.

XPG (вся линейка SX, GAMMIX и SPECTRIX).

Premier SP 550/580, Pro SP 800/900/910/920.

AXNS340E, AXNS330E.

IMSS316, ISSS316, ISSS332.

S 396/510/511.

SX1000L Server.

Как пользоваться программой ADATA SSD Toolbox?

Программа ADATA SSD Toolbox создавалась, в первую очередь, для простых пользователей, потому ее использование сводится к нажатию той или иной кнопки в программе без необходимости выполнения каких-либо предварительных сложных настроек. Большинство функций утилиты носит информативный характер. Но есть и запускаемые функции, перед использованием которых пользователю следует понимать, для чего они предназначены.

Получение информации о диске

В соответствующей вкладке окна программы ADATA SSD Toolbox пользователь может ознакомиться с текущим состоянием своего SSD-накопителя, в первую очередь — с его "здоровьем" (показывает степень изношенности флеш-памяти NAND) и примерным остаточным сроком службы в процентах.

По нажатию кнопки «S.M.A.R.T.» открывается дополнительное окно, в котором приведены текущие значения всех S.M.A.R.T. атрибутов диска. У SSD-дисков существует атрибут, показывающий остаточный срок службы накопителя. В случае с продукцией ADATA он носит название «E7: SSD Life Left». В его значении указан более точный (чем процент) остаточный срок эксплуатации диска.

Диагностика диска

Программа ADATA SSD Toolbox предлагает выполнить быструю или глубокую диагностику диска, для чего на устройство отправляется специальная команда, запускающая, в свою очередь, процедуру самодиагностики SSD-накопителя. При возникновении каких-либо ошибок при работе с диском или заметном снижении его производительности рекомендуется использовать глубокую диагностику, которая поможет решить ряд проблем с устройством, включая невозможность открытия файлов и подобных логических неисправностей.

Стирание данных с диска

Во вкладке «Утилиты» можно запустить функцию «Безопасного удаления» данных. Служит она для уничтожения всей информации с накопителя, включая созданные разделы, загрузочные записи, файловые таблицы и прочие технические данные. Удаленная информация не может быть восстановлена никаким образом.

Оптимизация системы

Из программы ADATA SSD Toolbox можно активировать/деактивировать некоторые системные функции и опции, изменить некоторые настройки операционной системы с целью увеличения производительности SSD-накопителя и/или снижения нагрузки на него (причем без ущерба производительности). Всего утилита предлагает задействовать один их трех режимов оптимизации:

Оптимизация SSD. Это, скорее, функция, нежели режим оптимизации. Она запускает команду «Trim», вследствие чего с накопителя физически удаляются файлы, которые ранее были удалены пользователем, системой или программами. Как известно, при удалении файлов стандартными способами они по-прежнему хранятся на диске, т.к. на самом деле удаляется лишь запись о них в файловой системе. Фактически существующие, но не доступные для использования файлы, продолжают обрабатываться диском, чем оказывают на него излишнюю нагрузку. Т.е. функция «Trim» удаляет их окончательно. Ее рекомендуется запускать хотя бы 1 раз в неделю. Стандартная/основная оптимизация. Данный режим отключает в системе службы Superfetch, Prefetch и автоматическую дефрагментацию дисков (томов). Все три созданы для жестких дисков и не оказывают никакого положительного воздействия на SSD-накопитель (скорее, наоборот). Расширенная оптимизация. В дополнение к предыдущей оптимизации, в данном режиме деактивируется гибернация (специальный режим «Сна», в котором данные из ОЗУ временно записываются на диск), отключается системная функция сброса файла подкачки на диск, увеличивает размер кэша, выделенный под работу приложения, в оперативной памяти и, как следствие, сокращает количество операций по его сбросу на диск. Это не полный список изменений при использовании «Расширенной оптимизации».

Последние два режима оптимизации могут быть активированы только при запуске программы ADATA SSD Toolbox от имени администратора.