SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Actual Multiple Monitors

В данном списке представлены программы для замены Actual Multiple Monitors. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Actual Multiple Monitors, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Dual Monitor Tools
Dual Monitor Tools

Версия 2.13

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DisplayFusion
DisplayFusion

Версия 12.0.1.0

Программа для управления несколькими мониторами, подключенными к одному ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UltraMon
UltraMon

Версия 3.4.1

Программа для управления группой мониторов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (19)