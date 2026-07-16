Acer NitroSense — фирменная утилита для игровых ноутбуков Acer, предназначенная для мониторинга состояния системы в реальном времени, управления скоростью вентиляторов и редактирования профилей производительности.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 11 (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Acer NitroSense

Мониторинг ключевых компонентов системы в реальном времени. NitroSense отображает текущую информацию о загрузке и температуре центрального процессора, видеокарты и оперативной памяти в виде наглядных графиков и индикаторов. Это позволяет пользователю в любой момент оценить, насколько интенсивно используются ресурсы ноутбука, и своевременно заметить потенциальные проблемы, такие как перегрев или нехватка памяти.

Гибкое управление системой охлаждения. Программа предоставляет несколько режимов работы вентиляторов, позволяя адаптировать охлаждение под текущие задачи. В автоматическом режиме система сама регулирует скорость вращения кулеров. Режим Макс. обеспечивает максимальное охлаждение за счет повышенного шума, что полезно при длительных игровых сессиях. Режим Пользовательский дает возможность вручную выставить желаемую скорость вращения вентиляторов, находя баланс между производительностью и уровнем шума.

обеспечивает максимальное охлаждение за счет повышенного шума, что полезно при длительных игровых сессиях. Режим дает возможность вручную выставить желаемую скорость вращения вентиляторов, находя баланс между производительностью и уровнем шума. Выбор предустановленных профилей производительности. NitroSense позволяет переключаться между несколькими сценариями работы ноутбука. Профиль Тихий снижает производительность для минимизации шума, что идеально для просмотра фильмов или работы с документами. Профиль Сбалансированный автоматически подстраивает мощность под текущую нагрузку. Профиль Производительность раскрывает весь потенциал устройства для игр и требовательных приложений, а режим Эко помогает экономить заряд батареи вдали от розетки.

снижает производительность для минимизации шума, что идеально для просмотра фильмов или работы с документами. Профиль автоматически подстраивает мощность под текущую нагрузку. Профиль раскрывает весь потенциал устройства для игр и требовательных приложений, а режим помогает экономить заряд батареи вдали от розетки. Управление подсветкой клавиатуры. Программа позволяет настраивать внешний вид RGB-подсветки клавиатуры. Пользователь может выбрать цвет и яркость для каждого из четырех доступных световых зон, создавая уникальный стиль игрового устройства.

Быстрый запуск и дополнительные настройки. Запустить NitroSense можно с помощью специальной выделенной клавиши на клавиатуре или через меню Пуск. Утилита также может служить центром для управления другими функциями ноутбука, такими как технология улучшения звука Acer TrueHarmony и, при необходимости, может быть переустановлена через официальный сайт поддержки Acer.

Чтобы скачать программу с официального сайта, нужно ввести серийный номер устройства или SNID. Также на территории РФ скачивание данного ПО может быть недоступно.