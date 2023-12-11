Accent OFFICE Password Recovery — программа для восстановления забытых или потерянных паролей к документам Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice. Поддерживает версии Office начиная с Office 6 до Office 2021. Программа доступна на различных языках, включая русский.

Версии и лицензирование

Accent OFFICE Password Recovery предлагается как в демо-версии с ограниченными функциями, так и в полных платных версиях, соответствующих потребностям как домашних пользователей, так и предприятий​​​​​​​​.

Демо-версия: бесплатная, с ограничениями, включая отображение только первых двух символов найденного пароля, ограничение времени атаки до 30 минут, отсутствие сохранения состояния атаки, использование только одного GPU устройства.

Лицензии:

Home License. Для личного домашнего использования: 60 долларов. Business License. Для корпоративного использования: 90 долларов.

Основные функции и возможности Accent OFFICE Password Recovery

Восстанавливает пароли для открытия файлов Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice.

Совместимость с Microsoft Office с версии 6 до 2021.

Работает с современными процессорами Intel и AMD для ускоренного поиска паролей.

Использует графические карты NVIDIA/AMD для повышения скорости восстановления паролей.

Позволяет настраивать диапазон поиска паролей для увеличения эффективности.

Предлагает три вида атак: переборная атака, атака с расширенной маской и словарная атака.

Использует многоязычные словари для словарных атак.

Встроенный макроязык для создания правил мутации паролей для словарных атак.

Программа автоматически подбирает оптимальный сценарий восстановления на основе конфигурации компьютера.

Опытные пользователи могут создавать собственные сценарии восстановления.

Простой и понятный графический интерфейс.

Инструкция по использованию Accent OFFICE Password Recovery

Нужно открыть программу после установки. Через интерфейс программы нужно выбрать файл, для которого требуется восстановить пароль. Далее, нужно определить подходящий тип атаки (переборная атака, атака с расширенной маской, словарная атака). Для новичков рекомендуется использовать автоматизированные настройки. Если выбрана переборная атака или атака с расширенной маской, нужно настроить параметры поиска (например, длину пароля, используемые символы). Нажать кнопку запуска, и программа начнет процесс восстановления пароля. Время, необходимое для восстановления пароля, будет зависеть от сложности пароля и выбранных настроек. После нахождения пароля программа отобразит его в интерфейсе.

Следует заметить, что эффективность восстановления пароля зависит от сложности самого пароля и мощности компьютера. В демо-версии программы могут быть ограничения, например, отображение только первых двух символов найденного пароля или ограничение времени атаки​​​​​​​​.