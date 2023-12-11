Accent OFFICE Password Recovery — программа для восстановления забытых или потерянных паролей к документам Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice. Поддерживает версии Office начиная с Office 6 до Office 2021. Программа доступна на различных языках, включая русский.
Версии и лицензирование
Accent OFFICE Password Recovery предлагается как в демо-версии с ограниченными функциями, так и в полных платных версиях, соответствующих потребностям как домашних пользователей, так и предприятий.
Демо-версия: бесплатная, с ограничениями, включая отображение только первых двух символов найденного пароля, ограничение времени атаки до 30 минут, отсутствие сохранения состояния атаки, использование только одного GPU устройства.
Лицензии:
- Home License. Для личного домашнего использования: 60 долларов.
- Business License. Для корпоративного использования: 90 долларов.
Основные функции и возможности Accent OFFICE Password Recovery
- Восстанавливает пароли для открытия файлов Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice.
- Совместимость с Microsoft Office с версии 6 до 2021.
- Работает с современными процессорами Intel и AMD для ускоренного поиска паролей.
- Использует графические карты NVIDIA/AMD для повышения скорости восстановления паролей.
- Позволяет настраивать диапазон поиска паролей для увеличения эффективности.
- Предлагает три вида атак: переборная атака, атака с расширенной маской и словарная атака.
- Использует многоязычные словари для словарных атак.
- Встроенный макроязык для создания правил мутации паролей для словарных атак.
- Программа автоматически подбирает оптимальный сценарий восстановления на основе конфигурации компьютера.
- Опытные пользователи могут создавать собственные сценарии восстановления.
- Простой и понятный графический интерфейс.
Инструкция по использованию Accent OFFICE Password Recovery
- Нужно открыть программу после установки.
- Через интерфейс программы нужно выбрать файл, для которого требуется восстановить пароль.
- Далее, нужно определить подходящий тип атаки (переборная атака, атака с расширенной маской, словарная атака). Для новичков рекомендуется использовать автоматизированные настройки.
- Если выбрана переборная атака или атака с расширенной маской, нужно настроить параметры поиска (например, длину пароля, используемые символы).
- Нажать кнопку запуска, и программа начнет процесс восстановления пароля.
- Время, необходимое для восстановления пароля, будет зависеть от сложности пароля и выбранных настроек.
- После нахождения пароля программа отобразит его в интерфейсе.
Следует заметить, что эффективность восстановления пароля зависит от сложности самого пароля и мощности компьютера. В демо-версии программы могут быть ограничения, например, отображение только первых двух символов найденного пароля или ограничение времени атаки.