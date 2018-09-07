В данном списке представлены программы для замены ABBYY Screenshot Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY Screenshot Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY Screenshot Reader.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY Screenshot Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY Screenshot Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY Screenshot Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 11.3
Программа для создания и редактирования скриншотов
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 17.4.162
Программа для распознавания текста
Версия 4.5.7.3
Программа для сканирования документов и распознавания текста
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов