SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ABBYY Screenshot Reader

В данном списке представлены программы для замены ABBYY Screenshot Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY Screenshot Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)