В данном списке представлены программы для замены ABBYY FineReader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY FineReader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY FineReader.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY FineReader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY FineReader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY FineReader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 8.5.1
Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах
Версия 9.8.59
Программа для сканирования
Версия 3.0
Распознавание документов и преобразование PDF
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 17.4.162
Программа для распознавания текста
Версия 2.000
Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов
Версия 11
Программа для создания скриншотов и распознавания текста
Версия 4.5.7.3
Программа для сканирования документов и распознавания текста
Версия 2018.3.1
Программа для редактирования PDF-документов
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста