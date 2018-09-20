SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ABBYY FineReader

В данном списке представлены программы для замены ABBYY FineReader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY FineReader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
ABBYY PDF Transformer
ABBYY PDF Transformer

Версия 3.0

Распознавание документов и преобразование PDF

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Text-R
Text-R

Версия 2.000

Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader

Версия 11

Программа для создания скриншотов и распознавания текста

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)