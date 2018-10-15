RivaTuner — маленькая и одновременно мощная утилита, предназначенная для настройки и разгона (увеличения первоначальных технических характеристик) видеокарт на базе графических процессоров производства NVIDIA и AMD. Полное название программы — RivaTuner Statistics Server.
Несмотря на то, что последнее обновление данной программы вышло еще в 2009 года и более не осуществляется, использование RivaTuner актуально и в наши дни.
Как пользоваться программой RivaTuner?
Актуальность утилиты RivaTuner заключается в том, что работает она на низком аппаратном уровне. Т.е. обновления ПО видеокарт (драйверов) и операционных систем практически никак не влияет на работоспособность программы. Она напрямую обращается к аппаратной части графических адаптеров, используя при этом стандартные программные оболочки, которые присутствуют как в старых, так и в новых версиях драйверов и различных системных файлов.
Из числа основных функциональных возможностей RivaTuner следует отметить:
- Разног графических адаптеров как при использовании программного обеспечения (драйверов), так и путем низкоуровневого доступа к аппаратной части устройств.
- Возможность тонкой ручной настройки видеопараметров библиотек Direct3D и OpenGL.
- Возможность управления системы охлаждения видеокарты (регулировка скорости вращения кулеров).
- Низкоуровневые настройки частоты развертки, цвета, яркости, контрастности и гаммы.
- Возможность создания персонифицированного драйвера для использующегося в данный момент монитора на основании полученной от него PnP-информации.
- Мониторинг текущих значений тактовых частот, уровней напряжения и температур нагрева графического процессора, памяти и вентиляторов охлаждения.
- Возможность изменения в большую и меньшую сторону значений FPS (кадры в секунду), загруженности графического процессора и памяти в трехмерных приложениях и играх.
- Полный контроль над шиной AGP как через драйвер видеокарты, так и в обход него (на аппаратном уровне).
- Возможность создания профилей с параметрами для запуска игр/приложений и быстрое переключение между ними.
- Диагностика графической подсистемы и создание отчетов для дальнейшего изучения специалистами.
Все изменения, внесенные при помощи RivaTuner, вступают в силу незамедлительно (не требуется перезагрузка компьютера). При использовании данной программы следует иметь в виду, что разгон видеокарты может негативно (вплоть до полного выхода из строя) сказать на ее работоспособности.
Совместимость RivaTuner Statistics Server с Windows
Как было отмечено выше, RivaTuner работает как со старыми, так и новыми версиями операционных систем Windows, включая Windows 10. Поддерживаются системы разрядностью x86 и x64 (32 и 64 бит). Интерфейс и встроенные справочные материалы по программе полностью переведены на русский язык. Приложение RivaTuner на 100% бесплатное.