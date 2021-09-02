7+ Taskbar Tweaker — программа-твикер для настройки многих аспектов работы панели задач Windows, многие из которых невозможно изменить системными средствами. Утилита распространяется бесплатно. Подходит для использования на компьютерах под управлением Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа 7+ Taskbar Tweaker?

Утилита 7+ Taskbar Tweaker служит для тонкой настройки поведения панели задач Windows, переназначения уже существующих и добавления новых функций в нее. Большинство предлагаемых программой изменений нельзя реализовать ни в окне свойств панели задач, ни через реестр или редактор локальной групповой политики.

В то же время, твикер 7+ Taskbar Tweaker не вносит никаких изменений в конфигурационные файлы системы. Единственное, что затрагивает программы в своей работе — это реестр Windows, но и то — только для хранения своих собственных настроек. Твикер реализует предлагаемые им изменения посредством внедрения в «Проводник» собственных динамических библиотек (DLL), новых классов и подклассов — словом, путем вмешательства в рабочий процесс файлового менеджера. Но это же является и главным минусом утилиты — антивирус может отнести ее действия к разряду потенциально опасных.

Тем не менее, добавляемые в панель задач функции выполняются впоследствии не системой, а самой программой. Пользователь может в любой момент закрыть 7+ Taskbar Tweaker, тогда внесенные утилитой изменения и твики перестанут работать.

Функции программы 7+ Taskbar Tweaker

Утилита 7+ Taskbar Tweaker имеет довольно интересный функционал, позволяющий "вдохнуть новую жизнь" в панель задач Windows. Вот, какие изменения программа предлагает внести в работу данной панели:

Вывод стандартного контекстного меню при правом клике по элементу (окну программы) панели задач вместо меню со списком переходов.

Изменение действия при клике средней кнопки мыши по элементу панели задач: вместо создания нового окна запущенной программы, будет осуществляться ее открытие (разворачивание), сворачивание или закрытие.

При перетягивании мышкой ярлыка/файла на панель задач вместо его закрепления будет выведено меню «Открыть с помощью»

При наведении мыши элемент вместо открытия эскиза окна может отражаться список дубликатов процесса или всплывающая подсказка с названием окна (можно полностью отключить все).

Изменение поведения клика мыши по эскизу: вместо открытия окна будет производиться его сворачивание.

Уменьшение разрыва между закрепленными элементами панели задач.

Изменение способа запуска закрепленных в панели программ: 2 клика мышью вместо одного.

Различные настройки группировки элементов, в т.ч. возможность отключения прилипания однородных элементов друг к другу в случае, если группировка отключена.

Включение управления панелью задач колесом прокрутки мыши: переключение, сворачивание/разворачивание, контроль уровня громкости.

Добавление действия на нажатие средней кнопки мыши и/или двойной клик левой ее кнопки по панели задач, например — запуск «Диспетчера задач» или включение/выключение системного звука.

Из дополнительных неактивных функций: скрытие кнопки «Пуск», кнопки показа рабочего стола, добавление секунд на часах в трее и другие.

Отдельно отметим функцию «Инспектор панели задач», при вызове которой на экране будет отображаться список элементов панели задач вместе с идентификаторами их процесса в памяти. С помощью этого инспектора можно, к примеру, создавать собственные группы элементов, причем они могут принадлежать любой программе (по умолчанию Windows группирует только "однородные" элементы панели задач).