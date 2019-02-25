4UKey (FourUKey) — программа для разблокировки смартфонов под управлением операционных систем Android. Приложение рекомендуется использовать в тех случаях, когда любыми другими способами получить доступ к аппарату не представляется возможным, к примеру — был утерян пароль или графический ключ.

Программа 4UKey поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа 4UKey?

Важно понимать, что утилита 4UKey не способна разблокировать Android-устройство в привычном понимании разблокировки. Т.е. процесс снятия блокировки не предполагает удаление защиты с телефона и предоставление пользователю доступа ко всему его содержимому. В основную задачу программы входит сброс всех системных настроек смартфона и полная очистка внутренней памяти (т.е. удаление всей содержащейся на карте памяти информации, включая фото, музыку, приложения, контакты и т.д.).

Другими словами, по завершению процедуры разблокировки пользователь получает "чистый" разблокированный аппарат, которым можно будет спокойно пользоваться дальше.

Как пользоваться 4UKey?

Программа 4UKey достаточно проста в использовании, хоть и требует выполнения некоторых нестандартных манипуляций с телефоном. Разблокировка Android-аппарата осуществляется в несколько этапов:

Определение программой Android-смартфона, подключенного к компьютеру через USB-соединение. Утилита поддерживает практически все известные модели телефонов под управлением Android версии 4 и выше. Сам процесс разблокировки, заключающийся в отправке различных команд на обработку операционной системой Android. Программа 4UKey выводит на данном этапе сообщение об удалении всего содержимого телефона, поэтому — продолжать или нет — решать пользователю. На следующем этапе пользователю предстоит перевести смартфон в режим восстановления (Recovery Mode). На экране компьютера можно будет увидеть соответствующую инструкцию, подходящую для многих Android-аппаратов (но не всех). Если же телефон "не хочет" загружаться в Recovery Mode по приведенной инструкции, информацию о том, как сделать это на конкретной модели аппарата, следует найти на сайте производителя или на тематических форумах. После загрузки телефона в режиме восстановления останется найти и запустить функцию сброса. В большинстве случаев она находится в разделе «Wipe Data/Factory Reset». Перейдя в раздел, следует выбрать пункт «Yes», а затем — «Reboot System Now». Для перемещения по меню режима Recovery Mode обычно используются кнопки, отвечающие за регулировку громкости, для открытия разделов или запуска функция — кнопка питания (возможны и другие варианты — зависит от модели смартфона).

Вся вышеописанная инструкция также приводится в окне программы в удобном формате с изображениями, но английском языке.

Полная версия 4UKey

Утилиты 4UKey является платным программным обеспечением. В бесплатной версии не предоставляется возможности выполнить блокировку (процесс заканчивается на определении программой подключенного к компьютеру смартфона).