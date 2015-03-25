VMware Server – специальная программа для создания виртуальных сетей между стационарными компьютерами. Она принадлежит VMware – крупнейшему разработчику виртуальных ПО – и интегрируется с ПК на Windows и Linux.

Управление сетью осуществляется за счет специального компонента VirtualCenter, установленного на сервере. Он обеспечивает доступ в сеть необходимому количеству пользователей.

Сфера применения программного обеспечения VMware Server – предприятия, торговые организации, образовательные учреждения.