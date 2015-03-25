SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VirtualBox

В данном списке представлены программы для замены VirtualBox. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VirtualBox, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

RustDesk
RustDesk

Версия 1.5.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Docker Desktop
Docker Desktop

Версия 4.95.0

Программа для создания контейнеров и управления ими.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
VMware Player
VMware Player

Версия 17.5.0

Программа для создания виртуальных машин в рабочей среде Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
VMware vSphere
VMware vSphere

Версия 5.0

Платформа для виртуализация

Оценок пока нет
VMware Server

Версия 2.0.2

Создание сетей между ПК

Оценок пока нет