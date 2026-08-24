UltraVNC — программа для удаленного доступа к компьютеру, состоящая из двух частей:

Серверная — UltraVNC Server устанавливается на управляемый ПК. Клиентская — UltraVNC Viewer устанавливается на ПК администратора/оператора.

Утилита распространяется бесплатно, работает в системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), перевод на русский язык отсутствует.

Настройки UltraVNC Server

Серверный модуль программы UltraVNC отвечает за предоставление доступа к компьютеру, на котором тот установлен, с удаленного ПК. Пользователю предоставляется возможность тонкой настройки прав доступа, сетевых параметров и других аспектов работы утилиты:

Предоставление доступа к компьютеру по IP-адресу (подключение с любого другого IP станет невозможным).

Полное или частичное разрешение/запрет на использование клавиатуры и/или мыши с удаленного операторского компьютера.

Включение/отключение мультидоступа (одновременно с нескольких компьютеров).

Включение/отключение возможности управления файлами.

Включение/отключение показа некоторых графических элементов рабочего стола/окон — заставка, иконки в треях, тема оформления и т.д.

Включение функции просмотра экрана через веб-интерфейс программы (управление в этом режиме невозможно), что позволит оператору просматривать все происходящее на компьютере через браузер.

Ручное задание HTTP-порта для подключения (он же используется для доступа через веб-интерфейс).

Возможность ограничения мощности процессора, используемой программой в процессе передачи изображения на удаленный компьютер.

Установка отдельных паролей на управление компьютером и просмотр картинки с монитора, и другие функции.

Отдельно отметим возможность работы программы UltraVNC Server на управляемом компьютере в скрытом режиме. Задействуется при установке на ПК специальной службы (можно установить прямо из программы). В этом режиме управляемый компьютер не будет выдавать никаких уведомлений о подключении к нему администратора.

Функции UltraVNC Viewer

Клиентский модуль UltraVNC Viewer предназначен для удаленного подключения к компьютеру, на котором установлена программа или служба UltraVNC Server. Помимо непосредственного управления удаленным ПК либо просмотра изображения с монитора, также возможна отправка специальных команд, например:

Включение/выключение дисплея.

Переключение между дисплеями (если их несколько).

Команды на срабатывание различных горячих клавиш на удаленном компьютере и другие.

С клиентского модуля UltraVNC также можно инициировать переписку (чат) и запуск файлового менеджера, если это не запрещено настройками сервера.

Работа UltraVNC в режиме репитера

При установке UltraVNC пользователь также может выбрать инсталляцию дополнительной утилиты — UltraVNC Repeater. Данная программа позволяет использовать третий компьютер в качестве "посредника" между клиентом и сервером. Другими словами, UltraVNC Repeater может служить своеобразным прокси-сервером, через который друг с другом смогут соединяться клиентский и серверный модули UltraVNC, если прямое соединение между ними невозможно (например, заблокирован настройками брандмауэра или роутера).

Кроме того, использование программы-повторителя позволяет подключаться с администраторского ПК одновременно к нескольким серверам в режиме просмотра при использовании одного единственного сетевого порта.