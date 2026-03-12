TightVNC — программа для удаленного доступа и управления компьютером по сети. Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows XP и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы TightVNC

Удаленный доступ к ПК может понадобиться в самых разных случаях: помочь близким, настроить программу сотруднику из дома или подключиться к своему рабочему компьютеру из другого города. Эти и многие другие задачи решает TightVNC. Вот ее основные функции, возможности и преимущества:

Бесплатное распространение и открытый исходный код. Программа доступна для скачивания и использования без каких-либо дополнительных трат, а ее исходный код открыт для изучения и модификации. Это делает её привлекательным выбором как для индивидуальных пользователей, так и для организаций, которым важна прозрачность и возможность адаптации софта под собственные нужды.

Простота подключения и управления удаленным рабочим столом. TightVNC работает по принципу клиент-сервер: на одном компьютере запускается серверная часть, а на другом — программа-зритель. После подключения пользователь видит экран удалённой машины в окне на своём компьютере и может выполнять любые операции. Например, можно открывать папки, запускать приложения, перемещать курсор и набирать текст.

Адаптация к качеству связи. Программа использует протокол RFB и собственную технологию сжатия данных, оптимизированную для работы даже с медленным или нестабильным соединением. Это позволяет комфортно работать удаленно, экономя трафик и обеспечивая приемлемую скорость отклика.

Поддержка различных версий Windows. Серверная часть TightVNC работает на множестве версий операционных систем Microsoft — от устаревшей Windows XP до актуальных Windows 10 и 11. Для подключения к серверу можно использовать не только официальный Viewer для Windows, но и другие совместимые клиенты, что обеспечивает доступ с практически любого устройства.

Дополнительные инструменты для мониторинга и разработки. Авторы программы развивают целую экосистему вокруг TightVNC, предлагая программные решения для широкого спектра задач. Например, MightyViewer позволяет одновременно наблюдать за экранами нескольких удаленных компьютеров, что удобно для администраторов. Для разработчиков доступны SDK, позволяющие встраивать функции VNC-клиента в собственные приложения, написанные на .NET, расширяя возможности интеграции удалённого доступа в корпоративное или собственное программное обеспечение.

Как подключиться к компьютеру удаленно с помощью TightVNC?

Изначально программа должна быть установлена на целевом компьютере, к которому нужно подключаться, и на другом устройстве, с которого будет совершаться подключение. Вот что нужно сделать для установки соединения:

На целевом ПК нужно открыть программу и нажать Listening mode. Эта опция позволит принимать входящие подключения. На устройстве, с которого совершается подключение, нужно также открыть программу и ввести ip-адрес целевого ПК в строку Remote Host. При необходимости следует указать порт. После ввода адреса останется только нажать кнопку Connect и дождаться подключения. После этих действий можно пользоваться целевым ПК удаленно. Единственными ограничениями будут выступать только скорость и качество интернет-соединения как со стороны целевого ПК, так и со стороны устройства, с которого происходит подключение.

Программу можно настраивать под себя: менять порт, устанавливать правила для подключения и многое другое. Открытый исходный код и возможность работы без GUI позволяет расширить базовые возможности TightVNC и автоматизировать множество действий.