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TightVNC

TightVNC

Программа для установления удаленного подключения к ПК

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Актуальная версия 2.8.90
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.8.90

  • Исправлено возможное переполнение буфера в Tight-encoded данных экрана при обработке неверных данных. Viewer теперь проверяет размер распакованных данных и отклоняет пустые сжатые блоки перед преобразованием и отрисовкой пикселей.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.8.88

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