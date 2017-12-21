SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TeamViewer

В данном списке представлены программы для замены TeamViewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamViewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
NoMachine
NoMachine

Версия 10.2.3_1

Программа для удаленного управления компьютером

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
RustDesk
RustDesk

Версия 1.5.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
UltraVNC
UltraVNC

Версия 1.8.2.4

Программа для удалённого доступа к компьютеру

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Radmin
Radmin

Версия 3.5.2.1

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)