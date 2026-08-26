SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
TeamViewer

TeamViewer

Программа для удаленного управления компьютером и проведения онлайн-конференций

4,0 (5)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 15.82.6
Скачать 81 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 15.82.6

  • Добавлены 64-битные MSI-пакеты TeamViewer Client и Host для устройств Windows на ARM; их можно скачать через TeamViewer Remote rollout setup.
  • Для пользователей с лицензиями Tensor или TeamViewer ONE группы устройств теперь по умолчанию управляются на уровне компании. Администраторы видят все такие группы в организации и могут редактировать их независимо от того, кто их создал.
  • Для групп пользователей в Conditional Access теперь можно выдавать права “Request access” и “Accept access requests” для заранее одобренного доступа к устройствам и группам устройств.
  • Улучшен процесс сессии Conditional Access: подключиться к сессии можно только после того, как удалённый участник подключился и сессия стала онлайн; также упрощено создание сессии за счёт удаления вариантов запуска сессии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой TeamViewer мог неожиданно закрываться.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в Basic Devices при фильтре только для offline-устройств показывались online или sleeping устройства.
  • Исправлена ошибка в Filebox, позволявшая открывать файлы без расширения; из-за этого могло возникать неверное обращение с файлами, если на удалённом устройстве уже был файл с таким же именем.
  • Исправлены уязвимости, связанные с Path Traversal, Race Condition и Improper Access Control, которые могли привести к локальному повышению привилегий или удалённому выполнению кода.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 15.81.5

TeamViewer в магазинах приложений

Полезные статьи

Программы для удаленного доступа и управления компьютером
Программы для удаленного доступа и управления компьютером

Оценки программы

4,0

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о TeamViewer