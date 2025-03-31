Tab Display — программа, позволяющая превратить планшет на базе Android или iOS в дополнительный полнофункциональный монитор для компьютера. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 10 и выше (только 64 бит), также существует версия для MacOS. Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Tab Display

Если покупка дополнительного монитора невозможна по каким-либо причинам, а в наличии имеется Android/iOS-планшет, при помощи программы Tab Display пользователь сможет превратить свое мобильное устройство в полноценный дополнительный дисплей для компьютера. Приложение способно сделать так, чтобы операционная система «думала», что к компьютеру подключен второй монитор. Т.е. пользователь сможет без каких-либо проблем, например, перетаскивать любые окна между обычным стационарным монитором на второй мобильный дисплей, в качестве которого будет выступать планшет.

Приложение Tab Display может оказаться полезным для:

Дизайнеров и художников (для работы с графикой, иллюстрациями или 3D-моделями).

Программистов (отображение кода, документации или панелей управления).

Геймеров (вывод карт, чатов или стримов на дополнительный экран).

Студенты и преподаватели (для одновременной работы с лекциями, заметками и браузером).

Офисные работники (организация рабочего пространства с несколькими окнами).

Другими словами, Tab Display — это идеальное решение для тех, кто хочет расширить свои возможности без лишних затрат.

Функции, возможности и особенности программы Tab Display

Сюда относятся:

Расширение рабочего стола. Tab Display позволяет использовать планшет как дополнительный монитор, расширяя пространство рабочего стола. Пользователь может перетаскивать окна между основным экраном и планшетом, что особенно полезно для тех, кто привык или вынужден работать с большим количеством открытых окон.

Возможность подключения по Wi-Fi или USB. Программа поддерживает как беспроводное подключение через Wi-Fi, так и проводное через USB. Это даёт гибкость в использовании Tab Display: пользователь может выбрать наиболее удобный способ в зависимости от ситуации.

Низкая задержка (Low Latency). Tab Display оптимизирован для минимизации задержек при передаче изображения. Это важно для тех, кто работает с графикой, видео или играми, где каждая миллисекунда имеет значение.

Поддержка сенсорного ввода. Функция позволяет использовать планшет не только как монитор, но и как интерактивное устройство. Например, рисовать или управлять программами прямо с экрана мобильного устройства.

Настройка качества изображения. Имеется возможность регулировки качества передаваемого изображения в зависимости от задач. Например, снизить качество для экономии ресурсов или повысить его для работы с графикой.

Поворот экрана. Tab Display поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию экрана. Это полезно, например, для чтения длинных документов или работы с вертикальными макетами.

Поддержка нескольких устройств. Если в наличии пользователя имеются несколько планшетов, их можно использовать одновременно как дополнительные мониторы.

Кроссплатформенность. Tab Display поддерживает различные операционные системы, включая Windows, macOS, Android и iOS. Это делает программу универсальным решением для пользователей разных устройств.

Энергоэффективность. Приложение оптимизировано для работы с минимальным потреблением энергии, что особенно важно для мобильных устройств с ограниченным зарядом батареи.

Простота настройки. Tab Display не требует сложных настроек. Достаточно просто установить мобильное приложение на планшет и десктопную программу на компьютер, выполнять подключение — и готово.

Таким образом, Tab Display — это не просто программа, а многофункциональный инструмент, который превращает планшет в мощное дополнение к компьютеру. С её помощью пользователь сможет организовать своё рабочее пространство, повысить продуктивность и использовать планшет с максимальной пользой.