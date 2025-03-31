SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Tab Display

Tab Display

Программа, позволяющая превратить Android/iOS-планшет во второй монитор

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Актуальная версия 0.0.39
Скачать 137 MB
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История изменений

Версия 0.0.39

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