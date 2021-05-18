SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги scrcpy

В данном списке представлены программы для замены scrcpy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на scrcpy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

LetsView
LetsView

Версия 1.3.7

Программа для управления Android-смартфонами.

Оценок пока нет
Vyzor
Vyzor

Версия 5.0.7

Программа для трансляции экрана смартфона на ПК.

Оценок пока нет
AirDroid
AirDroid

Версия 3.7.1.2

Программа для удаленного управления смартфонами Android и iOS

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ApowerMirror
ApowerMirror

Версия 1.6.0.3

Программа для стриминга экрана телефона на компьютер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)