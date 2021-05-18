SoftSalad СОФТСАЛАТ
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scrcpy

scrcpy

Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК

1,5 (13)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.1
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История изменений

Версия 4.1

Оценки программы

1,5

13 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о scrcpy

1 отзыв

влад

изображение норма а нет звука на пк