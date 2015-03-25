SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RustDesk

В данном списке представлены программы для замены RustDesk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RustDesk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
NoMachine
NoMachine

Версия 10.2.3_1

Программа для удаленного управления компьютером

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
TeamViewer
TeamViewer

Версия 15.82.6

Программа для удаленного управления компьютером и проведения онлайн-конференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
VirtualBox
VirtualBox

Версия 7.2.20

Установка виртуальной операционной системы

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
AnyViewer
AnyViewer

Версия 5.8.0

Программа для удаленного доступа к другим устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UltraVNC
UltraVNC

Версия 1.8.2.4

Программа для удалённого доступа к компьютеру

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Radmin
Radmin

Версия 3.5.2.1

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
VMware vSphere
VMware vSphere

Версия 5.0

Платформа для виртуализация

Оценок пока нет
VMware Server

Версия 2.0.2

Создание сетей между ПК

Оценок пока нет