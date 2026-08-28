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RustDesk

RustDesk

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

5,0 (1)
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Актуальная версия 1.5.0
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История изменений

Версия 1.5.0

  • Добавлена поддержка WebRTC.
  • Добавлен список разрешённых ID.
  • Добавлено отображение HDR tonemap.
  • Добавлена настройка синхронизации буфера обмена между подключёнными сеансами.
  • Добавлена поддержка Kx v1.
  • Улучшено качество связи в сети.
  • Исправлено получение обновлений: проверка подписи метаданных обновления и принудительный переход на TLS.
  • Исправлены ошибки с дублирующимися значками в системном трее Windows.
  • Исправлено восстановление фокуса клавиатуры, когда курсор возвращается в удалённое изображение.
  • Исправлено отображение и заполнение данных в буфере обмена Windows, включая файлы и изображения DIB.
  • Исправлен установщик MSI: убрано лишнее удаление записи об установке.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.4.9
    • В установке через MSI исправлено обновление без автоматического перезапуска системы.
    • Усилена проверка данных при обмене содержимым буфера обмена.
    • При подключении без защиты E2EE теперь показывается явное предупреждение до входа; по умолчанию предлагается отключиться.

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Оценки программы

5,0

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