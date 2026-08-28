RustDesk — программа для удаленного управления компьютером и предоставления удаленного доступа к своему компьютеру. Предназначена для установки на Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Также имеются версии программы для macOS и Linux. Существует и мобильная версия RustDesk под Android, позволяющая, как управлять компьютером с сенсорного дисплея устройства, так и предоставлять удаленный доступ к гаджету, на котором установлено приложение (управление с одного Android-устройства другим тоже возможно).

Программа RustDesk распространяется бесплатно, но ее функционал можно расширить путем оформления подписки. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа RustDesk?

Программа RustDesk может одновременно использоваться и для удаленного управления компьютером, и для предоставления удаленного доступа к ПК, на котором она установлена. Серверная и клиентская части RustDesk объединены в одно приложение, потому пользователю не нужно устанавливать какие-либо дополнительные модули.

Программа RustDesk отлично подходит не только для домашнего использования, но и для специалистов техподдержки, работающих удаленно. Благодаря наличию версий под разные платформы (Windows, macOS, Linux и Android), удаленную помощь можно оказывать с одного компьютера или даже мобильного устройства, независимо от того, какая платформа используется на удаленном ПК.

Функции программы RustDesk

Приложение RustDesk имеет следующие основные функции:

Возможность подключения одновременно к нескольким удаленным компьютерам и/или мобильным устройствам под управлением Android.

Наличие режима передачи файлов, который позволяет пересылать файлы между компьютерами и/или мобильными устройствами при помощи удобного двухпанельного менеджера (как в Total Commander).

Возможность настройки прав доступа к своему компьютеру: разрешение на использование клавиатуры и маши, передачу звука, удаленного перезапуска ПК, копирования и вставки файлов в режиме управления и другие.

Наличие режима ретранслятора, который позволяет управлять удаленным компьютером через промежуточный компьютер (может пригодиться, например, в случаях, когда доступ к целевому ПК невозможен из внешней сети, а только из локальной сети).

Возможность использования прокси-сервера для подключения к удаленному компьютеру.

Осуществление видеозаписи сеансов связи.

Возможность приема и отправки текстовых сообщений (чат).

Также отметим следующие особенности программы RustDesk:

С настройками по умолчанию для доступа к удаленному компьютеру используется одноразовый пароль, автоматически изменяющийся после каждого сеанса связи (при необходимости можно установить собственный пароль или вовсе отключить его).

Подключение к удаленному ПК осуществляется по ID, который присваивается компьютеру при запуске программы и не изменяется до востребования пользователем (в настройках можно задать свой ID).

Вместо доступа по ID также можно использовать прямой по IP-доступ.

Возможность создания белого списка IP (удаленное подключение к компьютеру может осуществляться только с указанных IP-адресов).

Предусмотрены настройки качества передаваемого с компьютера изображения (выбор одного из пресетов или ручная настройка битрейта и частоты кадров), выбора видеокодека и др.

При оформлении подписки становятся доступными такие дополнительные функции, как двухфакторная аутентификация, добавление компьютеров/устройств в адресную книгу для последующего быстрого подключения, демонстрация экрана группе пользователей, управление через веб-консоль и другие.