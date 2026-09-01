SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RuЭкран

В данном списке представлены программы для замены RuЭкран. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RuЭкран, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.3

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
TeamViewer
TeamViewer

Версия 15.83.3

Программа для удаленного управления компьютером и проведения онлайн-конференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет