RuЭкран — программа для удаленного доступа к компьютерам под управлением Windows. С помощью нее можно управлять рабочим столом, передавать файлы и помогать другим пользователям через интернет или локальную сеть.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и 11 (32-бит и 64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа RuЭкран?

RuЭкран создана для задач, связанных с удаленным подключением к компьютеру. С ее помощью можно открыть документ на домашнем ПК, находясь на работе, помочь родителям настроить программу или найти нужный файл на их компьютере, а также передать документы между подключенными машинами. Все это доступно без подписки, без ограничения времени сеанса и без необходимости создавать учетную запись.

Программа пригодится тем, кто оказывает техническую поддержку близким или коллегам, работает удаленно и нуждается в доступе к своему офисному компьютеру, или просто хочет быстро передать файлы с одного ПК на другой. Для разовой помощи достаточно запустить портативную версию программы, а для регулярного использования ее можно установить. Интерфейс на русском языке и отсутствие сложной настройки делают RuЭкран доступным даже для неопытных пользователей.

Отдельно стоит отметить, что программа создана на основе открытого проекта RustDesk, с собственным оформлением и серверными настройками.

Удаленное управление компьютером

После подключения открывается рабочий стол удаленного ПК. Пользователь видит экран, может двигать мышь, нажимать клавиши и выполнять любые действия, как если бы сидел за этим компьютером. Это позволяет помогать с настройками программ, искать файлы, открывать документы или демонстрировать что-то собеседнику. Для геймеров и дизайнеров такая возможность может пригодиться, если нужно запустить тяжелую программу на мощном домашнем ПК, находясь в другом месте.

Передача файлов между компьютерами

Встроенный инструмент позволяет переносить документы, фотографии, архивы и другие файлы прямо в окне программы. Не нужно использовать сторонние облачные сервисы или мессенджеры. Файлы передаются напрямую между подключенными компьютерами, что прямо влияет на целостность передаваемых данных.

История сеансов и индикаторы доступности

Программа запоминает последние подключения и показывает, какие компьютеры сейчас доступны. Это помогает быстрее вернуться к нужному ПК, не вводя каждый раз его идентификатор. Для тех, кто регулярно подключается к одним и тем же машинам, например, к рабочему компьютеру или ПК родственников, такая функция существенно экономит время.

Портативный режим

Для разового подключения достаточно скачать файл и запустить его. Установка не требуется. Если же планируется регулярное использование, программу можно установить из того же окна. Портативный режим удобен, когда нужно быстро помочь знакомому, не оставляя следов на его компьютере, или когда нет прав администратора для установки. Для постоянного доступа рекомендуется полноценная установка, так как обеспечивает более стабильную работу и автоматический запуск.

Работа через интернет и локальную сеть

RuЭкран поддерживает прямые соединения и подключения через ретранслятор. Это означает, что программа работает как в пределах одной локальной сети, так и через интернет. Компьютер должен быть включен, программа запущена, а доступ настроен. Для удаленного подключения через интернет не требуется сложная настройка маршрутизатора или проброс портов: программа сама выбирает подходящий способ соединения.

Отсутствие аккаунта и подписки

Для подключения не нужно регистрироваться или создавать учетную запись. Достаточно знать идентификатор удаленного компьютера и его текущий пароль. Отсутствие ограничений по времени делает программу доступной для длительных подключений без опасений, что сеанс прервется и потребует оплаты.

Как пользоваться программой RuЭкран

При первом запуске может появиться запрос прав Windows — его нужно подтвердить, чтобы программа получила доступ к экрану и управлению. RuЭкран должен быть установлен на всех компьютерах, которые планируется подключать между собой.

После запуска на двух компьютерах открывается окно программы. На управляемом ПК отображается идентификатор и текущий пароль. На своем компьютере нужно ввести этот идентификатор и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку подключения. После проверки доступа откроется удаленный рабочий стол. С этого момента с подключенным ПК можно работать так же, как с собственным.

Для передачи файлов используется отдельное окно. Нужно выбрать файлы на своем компьютере и указать папку назначения на удаленном. Передача происходит в фоновом режиме, прогресс отображается на экране. По завершении файлы появляются в указанной папке.

Если планируется регулярное подключение к одному и тому же компьютеру, программу лучше установить. Для этого в окне RuЭкран есть кнопка установки. После установки программа может запускаться автоматически при старте Windows. Это удобно, если нужно всегда иметь доступ к домашнему или рабочему ПК без ручного запуска.

В настройках можно задать постоянный пароль, чтобы не менять его каждый раз, или оставить временный для разовых сеансов. Также можно настроить поведение программы при запуске и другие параметры. Для большинства пользователей подходят настройки по умолчанию, а их изменение требуется лишь в особых случаях.