SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RuDesktop

В данном списке представлены программы для замены RuDesktop. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RuDesktop, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
RustDesk
RustDesk

Версия 1.5.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
TightVNC
TightVNC

Версия 2.8.90

Программа для установления удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
AnyViewer
AnyViewer

Версия 5.8.0

Программа для удаленного доступа к другим устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LonelyScreen
LonelyScreen

Версия 1.2.15

Программа для трансляции экрана с устройств Apple

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
UltraVNC
UltraVNC

Версия 1.8.2.4

Программа для удалённого доступа к компьютеру

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DWService
DWService

Версия 1.0

Программа для получения удаленного доступа к устройству через браузер

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
LetsView
LetsView

Версия 1.3.7

Программа для управления Android-смартфонами.

Оценок пока нет
Radmin
Radmin

Версия 3.5.2.1

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)