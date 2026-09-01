RuDesktop — российское программное обеспечение для защищенного удаленного доступа и управления компьютерами через интернет.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия с ограничением 2 часа в день, платные подписки для бизнеса и корпораций. Стоимость лицензии для бизнеса начинается от 2000 рублей в месяц. RuDesktop работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы RuDesktop

RuDesktop использует 443 порт и TLS-протокол для шифрования всех передаваемых данных. Это исключает перехват информации третьими лицами и гарантирует безопасность при работе через публичные сети. Программа включена в реестр отечественного ПО и имеет лицензии ФСТЭК, что подтверждает ее соответствие требованиям информационной безопасности.

Можно включить или отключить управление клавиатурой и мышью, синхронизацию буфера обмена, передачу файлов и возможность перезапуска удаленного компьютера. Так можно настроить уровень доступа в зависимости от задач: начиная с полного управления и заканчивая простым просмотром экрана.

Для частых подключений можно установить постоянный пароль и сохранить его на устройстве. Для разовых сеансов и повышенной безопасности используется временный пароль, который генерируется автоматически и действует ограниченное время.

RuDesktop позволяет обмениваться документами, фотографиями и другими файлами напрямую между компьютерами, минуя электронную почту и мессенджеры. Это удобно для совместной работы и быстрого переноса данных с рабочего компьютера на домашний.

При подключении к компьютеру с несколькими экранами можно свободно переключаться между ними и выбирать нужный для работы. Качество изображения и скорость отклика регулируются в зависимости от пропускной способности интернета, что позволяет адаптироваться под разные условия соединения.

Добавленные компьютеры можно сортировать с помощью тегов, псевдонимов и имени пользователя. Строка поиска фильтрует список по ID, псевдониму, тегам и имени устройства, что упрощает навигацию при большом количестве подключений.

Организации могут установить RuDesktop на собственный сервер и работать без доступа к внешним облакам. Это гарантирует, что все данные остаются внутри компании, исключая утечки и зависимость от сторонних сервисов. Все подключения логируются, а доступ разграничивается по ролям, что соответствует требованиям госкорпораций и компаний с высокой степенью секретности.

Как подключиться к компьютеру с помощью RuDesktop?

Подключиться к другому компьютеру достаточно просто, и для теста можно воспользоваться бесплатной версией программы. Вот что нужно сделать: