Radmin — программа для удаленного доступа и управления компьютером. Приложение имеет два отдельных независимых друг от друга модуля — серверный (Radmin Viewer, устанавливается на управляющий ПК) и клиентский (Radmin Server для установки на удаленный управляемый ПК). Клиентская часть программы — условно-бесплатная (имеется возможность бесплатного использования в течение 30 дней). Приложение выполнено на русском языке, подходит для компьютеров под управлением 32-бит и 64-бит Windows 2000 и выше.

Функциональные возможности Radmin Viewer

Серверный модуль Radmin имеет довольно широкий для данной категории программ набор функций. Первое, что следует отметить — наличие нескольких режимов подключения к удаленному ПК:

Управление. Полный контроль над удаленным компьютером (в соответствии с предоставленными правами доступа на удаленном ПК).

Просмотр. Получение изображения с монитора удаленного ПК без возможности управления.

Telnet. Подключение посредством протокола Telnet и управление при помощи соответствующих консольных команд Windows.

Передача файлов. Доступ к файловой системе удаленного ПК с возможностью управления файлами и папками, включая их загрузку и выгрузку.

Выключение. Отправка команды выключения на удаленный ПК.

Текстовый чат. Открытие окна чата для переписки с владельцем удаленного компьютера.

Голосовой чат. Голосовое общение с владельцем удаленного ПК.

Текстовое сообщение. Отправка текстового сообщения на удаленный ПК в виде уведомления.

Дополнительные функции и особенности Radmin Viewer:

Подключение к компьютеру посредством аппаратной технологии удаленного доступа Intel AMT (Active Management Technology). Возможно только, если соответствующая технология поддерживается удаленным ПК, т.е. в конструкции его материнской платы предусмотрен соответствующий чипсет. Из доступных команд: горячее и холодное (имитация нажатия кнопки питания) выключение ПК, управление настройками BIOS, перезагрузка компьютера с последующей настройкой параметров загрузки, загрузка по сети с использованием диска/флешки/флоппи на ПК-операторе (на котором установлена Radmin Viewer).

Подключение к удаленному ПК посредством авторизации Kerberos (для установки связи на обоих компьютерах следует авторизоваться на сервере Kerberos), что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Возможность настройки глубины цвета и частоты обновления картинки для оптимизации качества принимаемого изображения в зависимости от скорости сетевого соединения.

Автоматический поиск компьютеров с установленным Radmin Server в локальной сети.

Подключение к удаленному ПК через "посреднический" (промежуточный) компьютер, на котором также установлен Radmin Server.

Отправка на удаленный ПК различных сочетаний клавиш.

Возможность одновременной работы с несколькими удаленными компьютерами и другие функции.

Функциональные возможности Radmin Server

Функциональность клиентской части программы Radmin сводится к настройкам прав доступа к компьютеру:

Возможность создания множества учетных записей для подключения к компьютеру-клиенту, к каждой из которых могут быть применены свои персональные настройки доступа.

Разрешение/запрет использования любой из доступных функций и режимов подключения с операторского ПК (с программы Radmin Viewer). Настройки могут быть применены как ко всем подключающимся компьютерам-операторам, так и персонально к каждому.

Создание списка доверенных IP-адресов. С компьютера, IP-адрес которого не занесен в список, подключение невозможно.

Возможность использования правил доступа Windows NT, т.е. в соответствии с настройками операционной системы.

Работа в режиме ретранслятора (прием и последующая отправка команд на другой компьютер с установленной программой Radmin Server).