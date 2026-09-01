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NoMachine

NoMachine

Программа для удаленного управления компьютером

2,8 (8)
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Актуальная версия 10.2.3_1
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История изменений

Версия 10.2.3_1

  • NoMachine Enterprise Client переименован в NoMachine Player.
  • Для серверных продуктов теперь используется единая подписка для Windows, macOS и Linux.
  • Упрощена активация серверного ПО через ключ подписки без установки полного файла server.lic.
  • Улучшена работа с системными сертификатами CA в Windows: путь к ним больше не нужно указывать вручную в player.cfg.
  • Обновлены библиотеки OpenSSL до версии 3.5.8.
  • Исправлена проблема, из-за которой после автоматического обновления у NoMachine Player на Windows могли оставаться ярлыки от Enterprise Client.
  • Исправлена проблема, из-за которой проигрыватель мог завершаться при работе со смарт-картами в Windows.
  • Исправлены возможные повышения привилегий через службы nxservice и nxfs в Windows.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 10.1.7_1
    • Исправлена печать пустой страницы на общем принтере при запуске сеанса из Windows.
    • Исправлены сбои автоматического переподключения в конфигурации высокой доступности.
    • Исправлены случаи отказа аутентификации по ключу.
    • Исправлена проблема, из-за которой сервер NoMachine мог не запускаться после перезагрузки.
    • Исправлена невозможность удалить некоторые правила профилей после обновления до версии 10.
    • Исправлено чрезмерное заполнение системных журналов узлом Cloud Server при потере связи с родительским сервером.
    • Закрыта уязвимость повышения привилегий через внедрение кода в процесс nxserver --login.
    • Закрыта уязвимость SSRF в NoMachine Web Player.
    • Закрыты уязвимости отказа в обслуживании через mDNS, повышения привилегий в механизме аутентификации сервера и переполнения буфера в веб-приложении.
    • Библиотеки OpenSSL обновлены до версии 3.0.22.

Оценки программы

2,8

8 оценок Оценок пока нет

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