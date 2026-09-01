NoMachine — программа для удаленного управления компьютером с рядом вспомогательных функций. Существует несколько версий приложений, в т.ч. бесплатная для домашнего использования в некоммерческих целях, в которой отсутствуют корпоративные функции. Программа NoMachine может использоваться на компьютерах под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа NoMachine?

Программа NoMachine предназначена для удаленного управления компьютерами, как через локальные проводные и беспроводные сети, так и через интернет из любой точки мира. Состоит из двух модулей — серверного и клиентского. Серверный модуль предназначен для развертывания на управляемом компьютере, клиентский — на управляющем. Оба модуля встроены в единое ядро, потому устанавливаются одновременно. Это позволяет использовать одну и ту же копию программы NoMachine, как для управления удаленным ПК, так и для предоставления удаленного доступа к своему ПК. Приложение использует собственную технологию удаленного доступа — NX, безопасность соединения обеспечивается за счет использования протоколов SSH и SSL.

Как и все аналогичные приложения, NoMachine может применяться для решения таких задач, как, например:

Оказание удаленной компьютерной помощи или удаленное администрирование ПК, для чего требуется полный контроль над управляемой машиной (управление курсором мыши, ввод с клавиатуры, доступ к системным настройкам, создание/удаление/редактирование файлов и т.д.).

Мониторинг экрана удаленного компьютера (к примеру, для просмотра домашнего компьютера с рабочего места или, наоборот, для контроля действий сотрудников за компьютером на рабочем месте).

Демонстрация собственного экрана на экран удаленного компьютера (например, для трансляции экрана с целью вывода изображения на проектор или для демонстрации каких-либо действий с компьютером с целью оказания компьютерной помощи или в образовательных целях).

Отдельно отметим возможность использования программы NoMachine для предоставления общего доступа к одному компьютеру. Доступная в приложении функция Совместного гостевого использования рабочего стола позволяет подключаться к ПК, как существующим пользователям Windows (с использованием логина и пароля учетной записи), так и гостевым пользователям (после предоставления разрешения на доступ с управляемого компьютера).

Функции программы NoMachine

Рассмотрим функционал серверного и клиентского модулей NoMachine по отдельности.

Функции сервера NoMachine:

Наличие настраиваемых опций производительности севера: выбор видеокодека, что будет использован для кодирования и передачи изображения (VP8, MPEG, H264), включение/выключение использования ускорителей графики, активация/деактивация опции аппаратного кодирования, а также ручная установка частоты обновления экрана.

Возможность ограничения/предоставления доступа к различным устройствам компьютера: диски, принтеры, USB-накопители, сетевые карты и т.д.

Возможность организации аудиосвязи при включении разрешения на перенаправление аудиопотоков и звука с микрофона.

Разрешение/запрет на передачу файлов (отдельно для загрузки и выгрузки) с возможностью установки лимита на максимальный размер одного файла.

Предоставление/ограничение доступа к буферу обмена.

Возможность включения/выключения уведомлений при подключении/отключении удаленных пользователей и другие возможности.

Функции клиента NoMachine:

Различные режимы просмотра экрана удаленного компьютера: полноэкранный режим; в окне с масштабированием изображения по его размеру; в окне с предварительным изменением разрешения экрана на удаленном ПК; в окне без масштабирования и изменения разрешения экрана удаленного ПК (с полосами прокрутки в окне).

Возможность настройки качества принимаемого изображения под текущую скорость интернет соединения, а также активации связанных с этим вспомогательных опций: адаптация качества изображения под сеть (автоматическая регулировка качества картинки в зависимости от доступной скорости интернета), многопроходное кодирование отображения, буферизация кадра при дешифровании, удаленное включение постобработки и аппаратного дешифрования, а также удаленное изменение частоты обновления экрана (с запросом).

Создание скриншотов и запись видео (со звуком и без) с экрана удаленного компьютера с возможностью настройки качества.

Быстрая активация/деактивация опций захвата ввода с клавиатуры и/или мыши.

Предоставление/ограничение доступа на прием файлов с удаленного компьютера с возможностью установки лимита на максимальный размер одного файла.

Возможность установки соединения с удаленным ПК через прокси-сервер и другие функции.

Все эти функции доступны в бесплатной версии программы NoMachine.