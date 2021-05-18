SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LetsView

В данном списке представлены программы для замены LetsView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LetsView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
scrcpy
scrcpy

Версия 4.1

Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (13)
Vyzor
Vyzor

Версия 5.0.7

Программа для трансляции экрана смартфона на ПК.

Оценок пока нет
AirDroid
AirDroid

Версия 3.7.1.2

Программа для удаленного управления смартфонами Android и iOS

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ApowerMirror
ApowerMirror

Версия 1.6.0.3

Программа для стриминга экрана телефона на компьютер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)