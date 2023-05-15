LetsView представляет собой программу для беспроводного зеркалирования экрана и удаленного управления Android-устройствами с помощью ПК. Доступен английский язык интерфейса. Программа работает на операционных системах Windows 10 и Windows 11, поддерживая как 32-битную, так и 64-битную архитектуру.

Зачем нужна программа LetsView

Необходимость демонстрировать содержимое экрана или управлять устройствами удаленно возникает в различных ситуациях. LetsView предоставляет инструменты для решения этих задач. Вот основные цели, для которых можно использовать LetsView:

Беспроводная демонстрация экрана мобильных устройств. Трансляция изображения со смартфона или планшета на экран компьютера или проектора осуществляется по сети Wi-Fi. Это исключает необходимость использования физических кабелей и специальных адаптеров. Программа обеспечивает передачу видео в реальном времени с приемлемой задержкой для комфортного просмотра. Такой подход актуален при проведении презентаций мобильных приложений, показе фотографий или видео с устройства широкой аудитории или совместном просмотре контента на большом экране. Устранение необходимости использования проводов повышает мобильность и удобство.

Проведение презентаций и обучающих сессий с любого устройства. Возможность транслировать экран ноутбука, стационарного компьютера, смартфона или планшета на другие устройства делает программу универсальным инструментом для демонстрации. Лектор или преподаватель может свободно перемещаться по аудитории, управляя показом материалов со своего личного устройства. Аудитория видит происходящее в реальном времени на своих экранах или общем проекторе. Это делает процесс обучения или представления информации более наглядным и интерактивным по сравнению со статичными слайдами.

Удаленное управление мобильным устройством с компьютера. После установки соединения и зеркалирования экрана Android-устройства на компьютер, программа позволяет осуществлять полный контроль над смартфоном. Движения курсора мыши и клики эмулируют касания на сенсорном экране мобильного устройства. Ввод текста производится с клавиатуры компьютера, что значительно быстрее и удобнее, чем использование сенсорного экрана. Это особенно полезно при длительной работе с мобильными приложениями, требующими интенсивного взаимодействия, такими как мессенджеры, почтовые клиенты или инструменты для работы с текстами.

Запись действий на экране для создания инструкций или демонстраций. Встроенная функция записи экрана позволяет фиксировать все происходящее на экране компьютера. Пользователь запускает запись, выполняет необходимые действия, и программа сохраняет видеофайл. Это исключает потребность в отдельных приложениях для записи экрана на мобильном устройстве, которые могут требовать дополнительных разрешений или иметь ограничения. Созданные записи используются для составления визуальных инструкций, документирования рабочих процессов, записи игровых сессий или фиксации ошибок для технической поддержки.

Совместная работа и обсуждение контента в режиме реального времени. Программа поддерживает сессии совместного просмотра, когда несколько участников могут одновременно видеть один и тот же экран на своих устройствах. Дополнительно доступны инструменты аннотации: рисование линий, стрелок, геометрических фигур, выделение цветом областей и добавление текстовых комментариев поверх транслируемого изображения. Эти аннотации видны всем участникам сессии. Функция полезна для коллективного обсуждения дизайн-макетов, документов, презентаций, проведения удаленных совещаний с визуальным акцентированием ключевых моментов или совместного решения задач.

Создание скриншотов для быстрого сохранения информации. Программа включает инструмент моментального захвата изображения текущего состояния экрана зеркалированного устройства или компьютера. Скриншот создается нажатием одной кнопки в интерфейсе программы. Изображение автоматически сохраняется на ПК в указанную папку в формате PNG. Эта функция удобна для быстрого сохранения важной информации, отображенной на экране, документирования интерфейсов программ или веб-страниц, фиксации результатов операций или сохранения кадров из видео без необходимости использования системных средств или сторонних приложений.

Упрощение подключения к телевизорам или проекторам без встроенных функций. Программа предлагает решение для вывода изображения с компьютера или мобильного устройства на большой экран телевизора или проектора. Если целевой дисплей поддерживает технологию Miracast или является устройством Android TV, трансляция осуществляется напрямую через Wi-Fi. Для дисплеев без поддержки беспроводных стандартов изображение сначала зеркалируется с исходного устройства на компьютер. Затем компьютер, уже имеющий изображение, подключается к телевизору или проектору через стандартный HDMI-кабель. Это обходной путь для устройств без прямой поддержки беспроводной трансляции.

Функции и возможности программы LetsView

LetsView для Windows предоставляет комплексный набор инструментов для трансляции, управления и записи экранов. Вот основные функции и возможности программы LetsView:

Беспроводное зеркалирование экрана по Wi-Fi. Основной функционал программы основан на передаче видеопотока экрана одного устройства на другое через Wi-Fi. Устройства должны находиться в одной сети. Пользователь запускает программу на приемнике и источнике. В интерфейсе на источнике выбирается имя приемника из списка обнаруженных устройств. После подтверждения соединения экран источника начинает отображаться в окне программы на приемнике. Качество потока регулируется в настройках программы.

Прямая трансляция экрана на устройства с поддержкой Miracast или Android TV. Для дисплеев, поддерживающих современные стандарты беспроводной трансляции, программа позволяет установить прямое подключение без промежуточных устройств. Пользователь на компьютере или мобильном устройстве выбирает нужный дисплей из списка доступных в интерфейсе программы. После инициации подключения изображение с исходного устройства начинает отображаться непосредственно на целевом телевизоре или проекторе. Такой режим обеспечивает минимально возможную задержку изображения и простоту настройки для быстрого старта демонстрации.

Удаленное управление устройствами Android с компьютера. После успешного зеркалирования экрана Android-устройства на компьютер, активируется режим управления. Движения курсора мыши на компьютере преобразуются в координаты касаний на экране смартфона или планшета. Одиночный щелчок левой кнопкой мыши эмулирует касание. Щелчок правой кнопкой мыши эмулирует нажатие системной кнопки "Назад". Колесико мыши или жесты на тачпаде обеспечивают прокрутку. Клавиатура компьютера используется для ввода текста в поля на мобильном устройстве. Поддерживаются также клавиши для эмуляции кнопок "Домой" и "Обзор".

Запись видео с экрана любого транслируемого устройства. Программа оснащена встроенным функционалом для записи экрана. Пользователь может выбрать источник записи: экран устройства или экран компьютера. Перед началом записи доступны настройки: выбор области записи, разрешение видео, частота кадров, битрейт и путь сохранения итогового файла. Запись запускается и останавливается нажатием специальной кнопки в интерфейсе программы. Записанное видео сохраняется в формате MP4, совместимом с большинством медиаплееров и редакторов.

Создание скриншотов во время трансляции или управления. Функция захвата скриншотов доступна в любой момент работы программы, особенно во время просмотра зеркалированного экрана или управления устройством. Нажатие кнопки "Скриншот" в интерфейсе мгновенно фиксирует текущее изображение в окне программы. Скриншот автоматически сохраняется на ПК в предварительно заданную пользователем папку. Имя файла формируется на основе даты и времени создания скриншота для удобства последующего поиска. Формат сохраненного изображения — PNG.

Интерактивные аннотации на транслируемом экране. Во время активной сессии зеркалирования экрана или совместного просмотра доступен набор инструментов для рисования. Пользователь может выбрать цвет и толщину линии для рисования произвольных фигур, стрелок, подчеркивания или выделения областей. Доступен инструмент добавления текстовых комментариев выбранного цвета и размера шрифта. Все созданные аннотации отображаются поверх изображения и видны всем участникам сессии. Инструменты помогают акцентировать внимание зрителей на конкретных деталях демонстрируемого контента.

Стабильное соединение и настройка качества передачи. Программа использует алгоритмы оптимизации для поддержания стабильного соединения между устройствами в рамках беспроводной сети. В настройках программы пользователь может регулировать параметры качества передаваемого видеопотока. Доступны опции выбора разрешения изображения и уровня сжатия видео, что напрямую влияет на четкость картинки и объем потребляемого трафика. Также регулируется плавность обновления изображения.

Заключение

LetsView является универсальным и практичным решением для задач беспроводного зеркалирования экранов, удаленного управления смартфонами с помощью ПК и записи контента. Ключевые особенности программы включают простоту установки соединения по Wi-Fi между различными устройствами, поддержку прямой трансляции на совместимые дисплеи, функциональное удаленное управление устройствами Android и встроенные инструменты для записи видео и создания скриншотов. Возможность интерактивных аннотаций во время демонстрации расширяет сферы применения для совместной работы.