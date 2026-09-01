SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DWService

В данном списке представлены программы для замены DWService. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DWService, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
TightVNC
TightVNC

Версия 2.8.90

Программа для установления удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет