DWService — бесплатный сервис для удаленного доступа к компьютерам через любой браузер.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционных системах Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы DWService

Для получения удаленного доступа к ПК не обязательно устанавливать сложные программы, в которых нужно разбираться. Простым решением проблемы удаленного доступа является DWService. Вот ее ключевые функции и возможности:

Удаленный доступ через браузер. Главной особенностью сервиса является отсутствие необходимости установки программы на устройство, с которого нужно установить подключение. Достаточно открыть любой браузер, войти на официальный сайт DWService под своей учетной записью и выбрать нужное устройство из списка. Это удобно при работе с чужих компьютеров, в интернет-кафе, а также с мобильных устройств.

Простая установка и запуск программы-агента. На компьютерах, к которым планируется удаленный доступ, устанавливается небольшой агент DWAgent. Он доступен для Windows, Linux и macOS. Агент работает в фоновом режиме и обеспечивает соединение с сервером. Для тех, кто не хочет выполнять полноценную установку, предусмотрена возможность запуска агента без инсталляции, что может быть полезно для разовых подключений.

Набор встроенных приложений для управления системой. После подключения к удаленному компьютеру пользователю становятся доступны несколько специализированных приложений. Они позволяют не только видеть экран и управлять мышью с клавиатурой, но и работать с файловой системой, просматривать список запущенных процессов и выполнять другие административные задачи. Набор доступных приложений может меняться в зависимости от типа операционной системы на целевом устройстве.

Открытый API. Проект предоставляет программные интерфейсы, позволяющие интегрировать возможности удаленного доступа DWService в сторонние приложения и сервисы. Это дает возможность разработчикам создавать собственное ПО для удаленной поддержки, обслуживания или управления, используя базовые функции и протоколы DWService.

Открытый исходный код и безопасность. Исходный код как серверной, так и клиентской части доступен для публичного ознакомления, что позволяет независимым экспертам проверять его на предмет уязвимостей и гарантирует отсутствие скрытых и потенциально опасных функций. Соединение при удаленном доступе шифруется, обеспечивая защиту передаваемых данных от перехвата.

Как получить удаленный доступ к ПК с помощью DWService?

DWService нужно устанавливать на устройство, к которому планируется подключаться. Его можно запустить без установки, либо же установить и запускать в автоматическом режиме. Все зависит от задач конкретного пользователя. Для управления подключением и активации агента потребуется браузер и аккаунт на официальном сайте программы. Вот что нужно сделать, чтобы настроить подключение с активным аккаунтом и установленной программой: