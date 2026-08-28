AnyViewer — современное программное решение для обеспечения удаленного доступа к рабочим станциям, серверам и другим устройствам. Разработанный известным производителем программного обеспечения AOMEI, этот инструмент сочетает мощные функции и интуитивно понятный интерфейс.

AOMEI AnyViewer доступен на множестве языков, включая русский. Программа совместима с Windows 11, 10, 8.1 и 8 (32 и 64 бит).

Функции программы AnyViewer

Быстрое подключение. AOMEI AnyViewer позволяет с минимальными настройками и задержками устанавливать соединение с удаленными устройствами в считанные секунды.

Высокая безопасность. Программа гарантирует защиту данных при передаче и хранении благодаря применению последних стандартов шифрования.

Поддержка многих устройств. Программа работает на Windows, MacOS и мобильных устройствах (Android / iOS).

Гибкие настройки экрана. Есть возможность выбора разрешения, масштабирования и других параметров экрана для оптимального просмотра.

Передача файлов. В программе есть функция быстрой передачи файлов между локальным и удаленным устройствами.

Чат и аудио. В интерфейсе ПО можно общаться с удаленным пользователем без необходимости использования сторонних приложений, таких как Zoom или Skype.

AnyViewer — мощный и надежный инструмент для удаленного доступа, который отвечает всем современным требованиям безопасности и функциональности. Программа работает быстро и стабильно, предлагает удобное удаленное администрирование, обмен данным и даже связь.