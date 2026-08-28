SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
AnyViewer

AnyViewer

Программа для удаленного доступа к другим устройствам

5,0 (1)
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Актуальная версия 5.8.0
Скачать 54 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 5.8.0

  • Добавлена быстрая передача файлов между устройствами в разделе My Devices: файлы можно просто перетащить в область Send Files без открытия отдельного окна File Transfer.

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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