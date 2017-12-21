SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AnyDesk

В данном списке представлены программы для замены AnyDesk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AnyDesk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

NoMachine
NoMachine

Версия 10.2.3_1

Программа для удаленного управления компьютером

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
TeamViewer
TeamViewer

Версия 15.82.6

Программа для удаленного управления компьютером и проведения онлайн-конференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
RustDesk
RustDesk

Версия 1.5.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
TightVNC
TightVNC

Версия 2.8.90

Программа для установления удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
DWService
DWService

Версия 1.0

Программа для получения удаленного доступа к устройству через браузер

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Radmin
Radmin

Версия 3.5.2.1

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)