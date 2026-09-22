AnyDesk — программа для удаленного доступа и управления компьютерами. ПО пользуется большой популярностью как у рядовых пользователей, так и у профессиональных системных администраторов локальных сетей, вынужденных постоянно следить за стабильностью работы большого количества сетевых машин.

Приложение обеспечивает отличный коннект и может совершенно безопасно использоваться в самых различных ситуациях, связанных с получением практически полноценных root-прав на чужом ПК.

Как работает программа AnyDesk?

AnyDesk — кроссплатформенное приложение, которое поддерживает русский язык и прекрасно совместимо с операционными системами Windows 32/64 (XP, 7, 8, 10, 11), macOS, Linux, Android и iOS. Пользователям предлагается две версии программы:

Бесплатная— имеет стандартный набор функций и предназначена для домашнего использования;

Платная— улучшенная версия программы, функционал которой больше придется по вкусу системным администраторам.

Процесс использования программы Anydesk довольно прост. Если нужно подключиться к удаленному ПК, достаточно ввести сетевой адрес машины в поле «Другое рабочее место» и нажать на кнопку «Соединить». При попытке первого соединения сработает защита брандмауэра, о чем вас уведомит всплывшее окошко. Для отключения блокировки нажмите «Разрешить доступ», после чего соединение будет установлено.

Функции AnyDesk

Функционал программы Anydesk довольно обширен и позволит вам работать с удаленной машиной практически точно так же, как и со своим собственным компьютером. Что же касается наиболее значимых функций, то к ним можно отнести:

Action; Request elevant. Данная функция позволят отправлять запрос на получение на удаленном ПК административных прав. Такая «фишка» понравится всем, кто регулярно сталкивается с необходимостью установки программ на сетевые машины или занимается их настройкой. Switch sides. Функция используется для быстрой корректировки направления доступа и позволяет сделать удаленный компьютер управляющим, а управляющий – удаленным; Ctrl + Alt + Del. Известное всем пользователям сочетание клавиш, которое в Anydesk используется для входа на компьютер. Take screenshot. Функция быстрого создания скриншота. Достаточно внести нужные настройки рабочего окна один раз и программа запомнит их на все последующие случаи.

Отдельно следует упомянуть некоторые дополнительные функции Anydesk. Например, функция отключения звука удаленного ПК поможет вам улучшить качество коннекта при плохом интернет-соединении, а режим просмотра позволит наблюдать за действиями стороннего пользователя без вмешательства в его работу. Как видите, даже бесплатная версия Anydesk удовлетворит пользовательские запросы большинство юзеров, так что ее можно смело рекомендовать как полноценную замену приевшемуся TeamWeaver.

Настроить программу сможет каждый, кто хоть немного разбирается в программном обеспечении и имеет опыт работы с компьютером. Интерфейс очень прост и дружелюбен, поэтому никаких проблем с предварительной настройкой у вас никогда не возникнет.

Программу Anydesk может смело претендовать на звание лучшей программы в категории «Софт для удаленного доступа и управления компьютерами». Она отлично подойдет как для обычных домашних пользователей, так и профессиональных системных администраторов, решающих различные специфические задачи и нуждающихся в стабильных и надежных приложениях для контроля за локальной сетью.