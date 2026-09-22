SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
AnyDesk

AnyDesk

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

3,6 (7)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 9.8.2
Скачать 8 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 9.8.2

  • Исправлено, что значки не отображались в полноэкранном режиме при тёмной теме.
  • Исправлено, что включение блокировки удалённого устройства в панели сеанса сбрасывало глобальные разрешения.
  • Исправлена ошибка в AnyDesk One Meeting, из-за которой при переключении устройства вывода отключался звук.
  • Исправлены звуковые сбои в AnyDesk One Meeting.
  • Исправлены уязвимости безопасности.
  • Улучшены переводы AnyDesk.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 9.8.1
    • Исправлена проблема, из-за которой ссылка «Enable now» в плитке Discovery не включала функцию.
    • Улучшена работа входа в систему.
  2. Версия 9.7.16
    • Добавлено интерактивное первоначальное знакомство с программой.
    • В AnyDesk One Meeting теперь можно скрыть собственную видеоплитку.
    • Исправлено неправильное положение всплывающего меню в чате.
    • Исправлена ошибка, из-за которой меню Copy могло оставаться на экране после закрытия родительского меню.
    • Исправлено редкое зависание окна принятия входящего подключения.
    • Исправлено открытие удалённого сеанса на неправильном мониторе.
    • Исправлено отображение видео с веб-камер, которые не поддерживают HD-разрешение, в AnyDesk One Meeting.
    • Улучшен интерфейс Whiteboard.

AnyDesk в магазинах приложений

Полезные статьи

Программы для удаленного доступа и управления компьютером
Программы для удаленного доступа и управления компьютером

Оценки программы

3,6

7 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о AnyDesk