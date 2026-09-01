SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
AeroAdmin

AeroAdmin

Программа для удаленного доступа к компьютеру

4,0 (2)
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Актуальная версия 4.93
Скачать 3 MB
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История изменений

Версия 4.93

  • Добавлено полноценное копирование и вставка файлов между локальным и удалённым компьютером через Ctrl+C и Ctrl+V.
  • Запись экрана теперь работает без ручной установки компонента: он автоматически загружается и настраивается при нажатии Record.
  • Перед запуском компонент записи экрана проверяется по SHA-256.
  • Улучшены проверка совместимости и обработка ошибок записи экрана.
  • Повышена надёжность запуска и остановки записи.
  • Кнопка Record теперь сразу отражает включение или отключение записи в настройках.
  • Исправлена работа Run as Administrator и управление окном UAC при подключении под учётной записью администратора.
  • Исправлено некорректное отображение главного окна при закрытии программы; внесены дополнительные исправления стабильности.

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Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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