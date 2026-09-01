AeroAdmin — программа для удаленного доступа к компьютеру. Это условно-бесплатное приложение под операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Разработчики предоставляют возможность использования FREE-версии AeroAdmin с некоторыми функциональными ограничениями.
Функции программы AeroAdmin
Программа AeroAdmin имеет две основные функции — предоставление удаленного доступа к компьютеру и подключение к удаленному компьютеру для управления им. Весь прочий функционал является вспомогательным.
Подключение к удаленному ПК и основные функции администратора. В отличие от многих аналогичных программ, AeroAdmin не требует установки. Один и тот же исполнимый файл может использоваться и на управляемом (клиентском), и на управляющем (операторском/администраторском) компьютере. Для подключения к удаленному ПК пользователю-оператору потребуется идентификационный номер (ID), создаваемый программой автоматически, или IP-адрес клиентского компьютера.
Серверная часть утилиты AeroAdmin предлагает три режима подключения к удаленному ПК:
- Режим «Полное управление». Предоставляет администратору инструменты управления компьютером в соответствии с предоставленными ему пользователем-клиентом правами доступа.
- Режим «Только просмотр». Подключение к удаленному ПК только для просмотра картинки с монитора без возможности управления.
- Режим «Файловый менеджер». Подключение для просмотра и управления файлами и папками, хранящимися на жестких дисках и прочих накопителях на удаленном ПК.
Функции клиентской части AeroAdmin. Весь функционал программы-клиента сводится к настройке прав доступа. Для каждого компьютера-оператора можно создать свой список правил, которые привязываются определенному ID-номеру. Всего в списке правил 5 пунктов:
- «Только просмотр». Запрет на любые действия, кроме просмотра картинки с монитора.
- «Клавиатура и мышь». Предоставление доступа к управлению клавиатурой и мышью.
- «Файловый менеджер». Предоставление доступа к файловой системе (содержимому накопителей данных).
- «Синхронизация буфера обмена». Если функция включена, содержимое буфера обмена на одном из компьютеров будет передаваться в буфер обмена другого (неважно, клиентского или операторского).
- «Админ может редактировать права доступа». Если включено, пользователь операторского ПК сможет также включать/выключать перечисленные правила на удаленном компьютере.
Дополнительные функции AeroAdmin
Программа для удаленного доступа AeroAdmin имеет следующие дополнительные функции и особенности:
- "Тайное" подключение к удаленному ПК. Если на управляемом компьютере установить специальную службу «AeroAdmin» (устанавливается прямо из программы), для дальнейшего подключения к нему более не потребуется запускать саму программу. При этом на компьютере-клиенте не будет отображаться никаких уведомлений о факте подключения к нему.
- Возможность подключения внешнего рекордера — программы для записи видео с монитора. Если текущую сессию следует записать в виде видео, достаточно указать AeroAdmin путь до рекордера, все остальное она сделает сама (в т.ч. автоматически включит запись, если задействована соответствующая функция).
- Возможность подключения к удаленному компьютеру через прокси-сервер.
- Возможность настройки качества принимаемой/передаваемой картинки для оптимизации производительности работы при медленном соединении.
- Система «SOS», позволяющая отправлять сообщения на почту прямо из программы, для чего достаточно лишь указать почтовый ящик получателя (для отправки используется почтовый сервер AeroAdmin).
- Использование комбинированного алгоритма шифрования AES+RSA помогает избежать попытки доступа к компьютеру со стороны третьих лиц.
Ограничения бесплатной версии
Список ограничений FREE-версии:
- Не более 17 часов использования программы в месяц.
- Не более 20 разных партнеров (компьютеров) в месяц.
- Не работает функция «Файловый менеджер».
- Нет возможности создания списка контактов, что позволило бы подключаться к удаленным ПК без необходимости ввода ID/IP.
- Не поддерживается работа через прокси-сервер.
- Наличие рекламы в программе.
Невозможность брендирования интерфейса программы (при оформлении лицензии «CORPORATE» пользователи смогут использовать логотип компании в программах своих клиентов).