AeroAdmin — программа для удаленного доступа к компьютеру. Это условно-бесплатное приложение под операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Разработчики предоставляют возможность использования FREE-версии AeroAdmin с некоторыми функциональными ограничениями.

Функции программы AeroAdmin

Программа AeroAdmin имеет две основные функции — предоставление удаленного доступа к компьютеру и подключение к удаленному компьютеру для управления им. Весь прочий функционал является вспомогательным.

Подключение к удаленному ПК и основные функции администратора. В отличие от многих аналогичных программ, AeroAdmin не требует установки. Один и тот же исполнимый файл может использоваться и на управляемом (клиентском), и на управляющем (операторском/администраторском) компьютере. Для подключения к удаленному ПК пользователю-оператору потребуется идентификационный номер (ID), создаваемый программой автоматически, или IP-адрес клиентского компьютера.

Серверная часть утилиты AeroAdmin предлагает три режима подключения к удаленному ПК:

Режим «Полное управление». Предоставляет администратору инструменты управления компьютером в соответствии с предоставленными ему пользователем-клиентом правами доступа.

Режим «Только просмотр». Подключение к удаленному ПК только для просмотра картинки с монитора без возможности управления.

Режим «Файловый менеджер». Подключение для просмотра и управления файлами и папками, хранящимися на жестких дисках и прочих накопителях на удаленном ПК.

Функции клиентской части AeroAdmin. Весь функционал программы-клиента сводится к настройке прав доступа. Для каждого компьютера-оператора можно создать свой список правил, которые привязываются определенному ID-номеру. Всего в списке правил 5 пунктов:

«Только просмотр». Запрет на любые действия, кроме просмотра картинки с монитора. «Клавиатура и мышь». Предоставление доступа к управлению клавиатурой и мышью. «Файловый менеджер». Предоставление доступа к файловой системе (содержимому накопителей данных). «Синхронизация буфера обмена». Если функция включена, содержимое буфера обмена на одном из компьютеров будет передаваться в буфер обмена другого (неважно, клиентского или операторского). «Админ может редактировать права доступа». Если включено, пользователь операторского ПК сможет также включать/выключать перечисленные правила на удаленном компьютере.

Дополнительные функции AeroAdmin

Программа для удаленного доступа AeroAdmin имеет следующие дополнительные функции и особенности:

"Тайное" подключение к удаленному ПК. Если на управляемом компьютере установить специальную службу «AeroAdmin» (устанавливается прямо из программы), для дальнейшего подключения к нему более не потребуется запускать саму программу. При этом на компьютере-клиенте не будет отображаться никаких уведомлений о факте подключения к нему.

Возможность подключения внешнего рекордера — программы для записи видео с монитора. Если текущую сессию следует записать в виде видео, достаточно указать AeroAdmin путь до рекордера, все остальное она сделает сама (в т.ч. автоматически включит запись, если задействована соответствующая функция).

Возможность подключения к удаленному компьютеру через прокси-сервер.

Возможность настройки качества принимаемой/передаваемой картинки для оптимизации производительности работы при медленном соединении.

Система «SOS», позволяющая отправлять сообщения на почту прямо из программы, для чего достаточно лишь указать почтовый ящик получателя (для отправки используется почтовый сервер AeroAdmin).

Использование комбинированного алгоритма шифрования AES+RSA помогает избежать попытки доступа к компьютеру со стороны третьих лиц.

Ограничения бесплатной версии

Список ограничений FREE-версии:

Не более 17 часов использования программы в месяц.

Не более 20 разных партнеров (компьютеров) в месяц.

Не работает функция «Файловый менеджер».

Нет возможности создания списка контактов, что позволило бы подключаться к удаленным ПК без необходимости ввода ID/IP.

Не поддерживается работа через прокси-сервер.

Наличие рекламы в программе.

Невозможность брендирования интерфейса программы (при оформлении лицензии «CORPORATE» пользователи смогут использовать логотип компании в программах своих клиентов).