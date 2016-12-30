SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Winstep Nexus

В данном списке представлены программы для замены Winstep Nexus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Winstep Nexus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

TaskbarX
TaskbarX

Версия 1.7.8.0

Программа для кастомизации панели задач в Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (10)
StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)
RocketDock
RocketDock

Версия 1.3.5

Темы и панель инструментов в стиле MacOS

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)