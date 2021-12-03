Win11 Classic Context Menu — программа установки классического контекстного меню Windows 11 взамен обновленного, присутствующего в последней версии данной операционной системы. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Win11 Classic Context Menu?

Утилита Win11 Classic Context Menu выполняет всего одну единственную задачу — изменяет контекстное меню в Windows 11, вызываемого при клике правой кнопкой мыши по рабочему столу, файлам и папкам. Оригинальное контекстное меню у данной версии операционной системы Windows, скажем так, статичное. Например, если установить на компьютер архиватор, то в контекстном меню не отобразится пункт, позволяющий добавлять файлы в архив. Чтобы добраться до этого пункта, в оригинальном меню сначала придется выбрать «Показать дополнительные параметры», а уже потом «Добавить в архив» (и это относится к любым программам, добавляющим свои пункты в контекстное меню).

Разработчики программы Win11 Classic Context Menu даже привели интересные данные, касательно экономии времени при установке в Windows 11 классического контекстного меню. Так, на один клик мышью тратится примерно 1 секунда. Если пользователю нужно обратиться к тому же архиватору, то ему придется сделать еще один дополнительный клик, т.е. потратить лишнюю 1 секунду. Если каждый день выполнить 100 кликов, то напрасно будет потрачена 1,66 минуты. А это немало, если речь заходит о компании, в которой лишние клики выполняют 10 или 100 человек (в сумме выходит 16,67 и 166,67 минуты, соответственно).

Как пользоваться программой Win11 Classic Context Menu?

Сразу скажем, что вносимые программой Win11 Classic Context Menu изменение в конфигурацию системы (точнее — в реестр) обратимы. Т.е. пользователь в любой момент, как включить, так и выключить отображение классического контекстного меню.

Утилита Win11 Classic Context Menu предельно проста в использовании. У нее всего три значимые кнопки:

«Enable Win11 Classic Context Menu» — включение классического контекстного меню. «Enable Win11 Default Context Menu» — включение стандартного контекстного меню Windows 11. «Restart Explorer» — перезапуск программы «Проводник».

Запускать программу следует от имени администратора — соответствующий пункт доступен после выбора пункта «Показать дополнительные параметры» в оригинальном контекстном меню Windows 11. После запуска сначала кликаем кнопке активации/деактивации классического меню, а затем по кнопке «Restart Explorer», чтобы изменения вступили в силу. Кстати, иногда «Проводник» запускается не сразу, а по истечению 5-10 секунд, и в это время не будет доступной панель задач, меню «Пуск», рабочий стол и т.д.