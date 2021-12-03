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Windows 11 Classic Context Menu

Windows 11 Classic Context Menu

Программа установки классического контекстного меню в Windows 11

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Актуальная версия 1.0
Скачать 430 KB
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История изменений

Версия 1.0

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Как вернуть классическое контекстное меню в Windows 11?

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