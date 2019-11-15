UltraUXThemePatcher — небольшая утилита от разработчика Manuel Hoefs, которая используется для установки сторонних тем оформления для операционной системы Windows. По умолчанию система не дает возможность устанавливать дополнительные темы от сторонних разработчиков. Пользователи могут использовать только предустановленные шаблоны от Microsoft.

Программа UltraUXThemePatcher «пропатчивает» операционную систему — она изменяет некоторые системные файлы. Искать эти файлы самостоятельно не нужно — этот процесс утилита выполняет в автоматическом режиме. Благодаря этому появляется возможность установки тем оформления от других разработчиков, которые можно найти в интернете. Если систему нельзя пропатчить — например, у вас установлена пиратская версия Windows с уже измененными файлами, — то программа не будет вносить никаких изменений в системные файлы. Необходимость «пропатчивания» софт UltraUXThemePatcher определяет самостоятельно во время установки на компьютер.

Загрузить и установить программу на ПК можно абсолютно бесплатно. Софт не переведен на русский язык. Но это никак не усложняет процесс работы с утилитой.

Как пользоваться программой UltraUXThemePatcher?

В программе UltraUXThemePatcher нет графического интерфейса или любой другой оболочки для управления основными функциями. Все, что нужно сделать пользователям, чтобы начать работу с данным ПО — это скачать установочный файл на компьютер и выполнить инсталляцию софта. Программу нужно установить один раз. Она не требует никакого «обслуживания» или постоянного скачивания обновлений.

Первый этап установки — это согласие с лицензионным соглашением. Отметьте галочкой пункт «I accept the terms of the License Agreement» и нажмите кнопку «Next». После этого откроется окно «System information and Warning». Здесь отображается информация о вашей операционной системе — версия Windows, а также статус инструментов, которые отвечают за возможность установки сторонних тем. Если патч уже установлен, то в строке «Status» будет написано «Patched».

Также в нижней части окна установки написано предупреждение, что «пропатчивание» операционной системы может навредить стабильной работе. Поэтому, устанавливайте UltraUXThemePatcher на свой страх и риск. Нажмите кнопку «Install». Когда закончится установка программы, необходимо выполнить перезагрузку системы.

Теперь можно приступать к установке сторонних тем оформления для Windows. Для этого, скачайте любую понравившуюся тему из интернета. Важно, чтобы она была совместима с вашей версией ОС (например, не стоит скачивать шаблоны для Windows 10, которые работают только на Windows 7. После этого нужно извлечь архив с темой в следующую директорию: "C:\Windows\Resources\Themes\". Теперь вы можете выбрать установленную тему в настройках оформления системы.

Перед установкой патча UltraUXThemePatcher не забудьте создать точку восстановления. Если в работе Windows возникнут сбои, можно будет восстановить предыдущую рабочую версию операционной системы.