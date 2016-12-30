В данном списке представлены программы для замены TaskbarX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TaskbarX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TaskbarX.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TaskbarX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TaskbarX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TaskbarX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 1.0.6.0
Программа для кастомизации панели задач на Windows 10/11
Версия 2023.2.0.0
Программа для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows 10 и 11
Версия 5.11.3
Программа для настройки панели задач Windows
Версия 18.8
Программа-виджет для Windows
Версия 1.3.5
Темы и панель инструментов в стиле MacOS