SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TaskbarX

В данном списке представлены программы для замены TaskbarX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TaskbarX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

NiceTaskbar
NiceTaskbar

Версия 1.0.6.0

Программа для кастомизации панели задач на Windows 10/11

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
TranslucentTB
TranslucentTB

Версия 2023.2.0.0

Программа для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows 10 и 11

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
7+ Taskbar Tweaker
7+ Taskbar Tweaker

Версия 5.11.3

Программа для настройки панели задач Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Winstep Nexus
Winstep Nexus

Версия 18.8

Программа-виджет для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RocketDock
RocketDock

Версия 1.3.5

Темы и панель инструментов в стиле MacOS

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)