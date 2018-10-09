SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stardock Start11

В данном списке представлены программы для замены Stardock Start11. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stardock Start11, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Open Shell
Open Shell

Версия 4.4.198

Программа для установки классического меню "Пуск"

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (73)
StartAllBack
StartAllBack

Версия 3.9.24

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (97)
Start10
Start10

Версия 1.9.8.0

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)
Classic Shell
Classic Shell

Версия 4.3.1

Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)