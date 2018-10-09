SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Start10

В данном списке представлены программы для замены Start10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Start10, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Stardock Start11
Stardock Start11

Версия 1.43

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
Classic Shell
Classic Shell

Версия 4.3.1

Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)