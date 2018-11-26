SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Start Menu 8

В данном списке представлены программы для замены Start Menu 8. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Start Menu 8, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)