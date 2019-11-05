SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Splashy

В данном списке представлены программы для замены Splashy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Splashy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Lively Wallpaper
Lively Wallpaper

Версия 2.2.1.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
WinDynamicDesktop
WinDynamicDesktop

Версия 5.7.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (25)
Background Generator
Background Generator

Версия 1.0

Программа для создания фона на компьютерах

Оценок пока нет
Desktopmania
Desktopmania

Версия 2.01

Программа для скачивания и установки обоев на рабочий стол

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)